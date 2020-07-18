Виборів на підконтрольній частині Донбасу не буде, поки Росія не виведе війська – віцеспікерка Кондратюк

Її двічі висували на посаду віцеспікера, вона, як шанувальниця фемінітивів обов’язково виправить на віцеспікерки. Тоді подейкували, що це було зроблено задля збереження гендерної рівності в керівництві парламенту. Представниця опозиційної партії «Батьківщина», вона каже, що не хоче займатися «просто критиканством», намагається бути « людиною, яка завжди шукає ефективний вихід». Вона каже, що в комунікаціях треба вивертати все назовні, до цього, схоже, поки не надто прислухаються в монобільшості, але користується Юлія Тимошенко. Кондратюк користується прихильністю лідерки, хоча й була ніби в тіні. Народна депутатка вже чотирьох скликань Олена Кондратюк знана, як борець за права жінок і здобула славу парламентської модниці. Її не побачиш на щотижневих токшоу, вона рідко дає інтерв’ю. Про те, чому цього року не буде виборів і на підконтрольній Україні території Донбасу, чому для деяких політичних сил іхні результати стануть холодним душем, чому жінки і чоловіки отримують різну зарплату за однакову роботу, про реформу парламенту і багато іншого інтерв’ю заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк для Радіо Свобода.