Перемога Верещук та програш Дубінського: як в «Слузі народу» пройшли праймеріз на мера Києва?

16 липня правляча партія «Слуга народу» визначилася зі своєю кандидаткою на посаду мера Києва – нею стала чинна народна депутатка Ірина Верещук. ​Чому депутати монобільшості віддали перевагу Верещук, а не комусь з інших кандидатів? Від цієї партії за крісло мера Києва хотіли позмагатися також Олександр Дубінський, Микола Тищенко, Олександр Качура та Дмитро Гурін.​

16 липня. 18-а вечора. КВЦ «Парковий». Біля входу – десятки телекамер та журналістів. Усі – в очікуванні, адже за годину тут мали розпочатися внутрішні праймеріз щодо кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу».

Звивистою стежкою Маріїнського парку невеликими групками сюди поволі спускаються перші представники монобільшості. Йдуть просто з Верховної Ради, де буквально кілька хвилин тому завершилося урочисте засідання, присвячене 30-й річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

Відповідати на запитання журналістів «слуги народу» не поспішають. Хтось каже, що ще не визначився з кандидатом, хтось просто не хоче розголошувати свій вибір. Хоча ще вдень у неформальних розмовах під Радою не один депутат монобільшості припускав: переможцем майбутніх праймеріз вірогідніше за все стане Ірина Верещук.

Про те, що вона не проти позмагатись за можливість представляти пропрезидентську силу на місцевих виборах у Києві, сама Верещук заявила ще 9 червня, – майже одразу після заяви голови фракції монобільшості Давида Арахамії, що кандидатом на пост мера столиці від «Слуги народу» може стати жінка.

Дехто з представників цієї політсили в кулуарах Ради, однак, говорив про те, що ці дві заяви просто співпали і Арахамія, мовляв, мав на увазі зовсім іншу людину, а Верещук просто вдало використала момент.

– Це правда? – поцікавилось у неї самої Радіо Свобода ще 30 червня.

– У нас же плюралізм? У нас так багато думок і так багато інсайдів, що хай буде і так, – відповіла тоді Верещук, але одразу ж додала: – Насправді все не так. Я серйозно готувалася до цього рішення: я дивилась, я думала, я радилася (у тому числі і в Офісі президента, і з керівництвом фракції). Тому що це – дуже вагомий крок, а я – людина відповідальна.

Разом із Верещук позмагатись у праймеріз за шанс стати мером Києва від «Слуги народу» загалом захотіло ще 4 її однопартійці:

Олександр Дубінський

Микола Тищенко

Олександр Качура

Дмитро Гурін.

Останній, до слова, заявив про свої мерські амбіції прямо напередодні внутрішньофракційного голосування.

«При всій величезній повазі до колег, я бачу, що за крісло мера збираються боротися люди, які про управління і розвиток мегаполісу знають стільки ж, скільки про дотримання карантину ресторанами, і яких більше цікавить, на що подібне слово «туй», замість того, як місту необхідно стримувати катастрофічні зміни клімату чи робити перезапуск транспортної системи», – написав він 15 липня.

Однією з головних своїх переваг Гурін назвав те, що є головою підкомітету місцевого самоврядування Верховної Ради, а, отже, розуміється у процесах містобудування.

Інший кандидат – Олександр Качура, – ще 3 червня у коментарі Радіо Свобода заявляв, що його трьома головними перевагами є те, що він молодий, юрист і з Києва.

А от Олександр Дубінський розповісти Радіо Свобода про свою мотивацію стати мером до праймеріз відмовився.

«Особисто вам коментувати нічого не буду. Ви навіть не преса», – заявив він.

Не вдалося поспілкуватися до моменту внутрішньофракційного голосування і з Миколою Тищенком.

Але повернімось до КВЦ «Парковий» і вечора 16 липня.

Окрім журналістів і депутатів, тут також можна було помітити і чимало держохорони та поліції. Усе через те, що відбирати головного кандидата в мери Києва від «Слуги народу» сюди приїхав особисто президент Володимир Зеленський та представники його офісу (зокрема, Андрій Єрмак та Сергій Трофімов), а також голова Верховної Ради Дмитро Разумков і віцеспікер Руслан Стефанчук.

На презентацію себе кожному з кандидатів відводили по 5 хвилин. Ось так, наприклад, виглядав виступ Олександра Дубінського:

Ну а далі було голосування:

Після того, як депутати кидали свій бюлетень у скриньку, багато хто з них виходив на вулицю і зустрічав на своєму шляху журналістів, які на той момент вже зібралися в холі КВЦ «Парковий» в очікуванні спільного брифінгу президента та кандидата-переможця. Майже в кожного з них представники ЗМІ намагались дізнатись бодай якісь деталі, однак депутати були небагатослівні.

Зрештою, результати праймеріз виявились наступними:

Ірина Верещук 87 голосів

Олександр Дубінський 41 голос

Микола Тищенко 30 голосів

Дмитро Гурін 15 голосів

Олександр Качура 3 голоси

Окрім того, до цих голосів також додали результати закритих соціологічних досліджень і один бал кандидату, який найбільше сподобався президенту.

Так і обрали головного кандидата в мери Києва від «слуг» .

Після оголошення переможниці перед фракцією Володимир Зеленський особисто вийшов разом із нею до журналістів.

Розповів, що всі кандидати «були потужними», але Верещук виявилась найкращою. Перелічуючи її переваги, президент зазначив, що вона буде «найкращим, найрозумнішим та найсимпатичнішим кандидатом».

Почувши останній епітет, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, який нещодавно сам втрапив у скандал з «корабельною сосною», сказав президенту: «Обережніше з цим». На що Зеленський відповів: «Це не сексизм».

Розповідаючи про переваги Верещук як кандидатки в мери Києва, голова фракції монобільшості у парламенті Давид Арахамія, який, як сам він зазначив, «відомий тим, що ​висуває жінок», наголосив, що в інтелектуальних здібностях Верещук «набагато впевненіша», ніж головний опонент Віталій Кличко у своїх.

Сама Верещук у коментарі Радіо Свобода розповіла, що «цей день наближала, як могла», хоча все одно до кінця не була впевнена у своїй перемозі.

А як сприйняли її перемогу інші кандидати?

Так, наприклад, Олександр Дубінський прийшов у Раду наступного дня з букетом для Верещук.

Чому йому не вдалося переконати напередодні колег проголосувати за себе, Дубінський пояснити не зміг.

А ось що про перемогу Верещук сказав Радіо Свобода Микола Тищенко: «Президент обрав кандидатуру, парламент, команда обрала кандидатуру і ми всі разом будемо працювати на перемогу».

А це вже слова Олександра Качури: «Фактично ми вчора затвердили рішення, яке вже було прийнято і всередині фракції, і президентом України, і соціологічні дослідження нам показували, що в неї найвищий рівень підтримки. Фактично вона найдосвідченіша».

У коментарях Радіо Свобода низка «слуг народу» прокоментували те, чому підтримали на праймеріз того чи іншого кандидата:

Чого чекати від Верещук, якщо вона переможе вже на місцевих виборах?

Сама вона ще 30 червня розповіла Радіо Свобода, що «продемонструє киянам три «П»:

А поки що вона заявила, що готова позмагатись із Кличком на дебатах.