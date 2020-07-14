У СБУ заявили, що затримали ймовірного автора «плівок Єрмака»

У Службі безпеки України заявляють про «ймовірного автора» «плівок Єрмака». Зазначається, що затримання відбулося в рамках операції припинення діяльності організованої злочинної групи.

«Її учасники обіцяли комерсанту за 100 тисяч доларів США «вирішити» питання повернення майна через зв’язки у правоохоронних органах. Наразі досудове слідство перевіряє цю інформацію», – мовиться у повідомленні.

СБУ затримала 14 липня двох громадян у столичній кав’ярні під час отримання ними грошей.

«Серед затриманих – ймовірний автор скандальних «плівок Єрмака», котрий раніше фігурував у записах, на яких нібито обговорювалось призначення окремих осіб на високі державні посади. Сьогоднішнє затримання свідчить про те, що викривачі «гучних плівок» насправді виявились звичайними шахраями», – стверджують у СБУ.

Зазначається, що у межах кримінального провадження за частиною

У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 190 (шахрайство) та частини 4 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

29 березня народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував у фейсбуці відеокадри, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Законодавець називає ці зйомки «відеодоказами», як «Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі».

Сам голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до СБУ та ДБР, «щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса».

Пізніше Лерос направив звернення директору Національного антикорупційного бюро з проханням перевірити та дати оцінку інформації, яка міститься на цих відеозаписах.

Брат Андрія Єрмака Денис заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами». Він наголосив, що в нього є громадська організація «Українське бюро національного розвитку», що «займається розробками, науковими адаптаціями проєктів, пов’язаних з економікою, соціонікою».

Програма журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») отримала від народного депутата копію записів на день раніше. Журналісти встановили ключових фігурантів записів та особу того, хто записував розмови. Це 39-річний уродженець Харкова Дмитро Олександрович Штанько. Він закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

На «плівках», які є у розпорядженні «Схем», немає чітко зафіксованої передачі грошей безпосередньо самому Денисові Єрмаку. Водночас помічник Єрмака та автор зйомки між собою детально обговорюють, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови ОП.