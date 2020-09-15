В ОПУ підтримали заяву депутата Юрченка про вихід зі складу фракції «Слуга народу»

В Офісі президента України підтримали рішення народного депутата Олександра Юрченка про вихід із фракції правлячої партії.

«Як частина команди президента України Володимира Зеленського вважаємо таке рішення доречним і сподіваємося, що пан Юрченко повною мірою співпрацюватиме з представниками Національного антикорупційного бюро України та Офісу генерального прокурора, щоб встановити всі об’єктивні обставини», – йдеться в повідомленні на сайті ОПУ.

В президентській канцелярії запевнили, що «Володимир Зеленський не толерує корупцію в будь-яких її проявах. Ким би не був підозрюваний у корупційних діяннях, антикорупційні органи можуть і повинні провести повне розслідування всіх обставин кожної справи».

13 вересня колишній член фракції «Слуга народу», народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата зі «Слуги народу» Олександра Юрченка за хабарництво. Наступного дня партії «Слуга народу» заявили про намір Юрченка написати заяву про вихід із фракції.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату щодо «отримання неправомірної вигоди» за внесення пропозицій до одного із законопроєктів. У відомстві вказали, що раніше помічникові депутата повідомили про підозру в прийнятті хабаря. У НАБУ заявили, що останніми днями передали в ОГП листа про необхідність внесення відомостей до ЄРДР стосовно дій народного обранця.

Сама ж генпрокурор Венедіктова перед тим заявила, що відомих їй фактів для підписання оголошення про підозру недостатньо.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.