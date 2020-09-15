Директор місії USAID: ми продовжимо підтримку ключових реформ в Україні

Агентство США з міжнародного розвитку витрачає на проєкти допомоги в Україні 200 мільйонів доларів на рік. Про досягнення та плани USAID в Україні «Голосу Америки» розповів новий директор Місії USAID в Україні та Білорусі Джим Хоуп.

– Ваш приїзд до України збігся із пандемією COVID-19. Як це вплинуло на роботу USAID?

– Я прибув до України п'ять тижнів тому, і так збіглося, що я почав свою роботу у розпал пандемії COVID-19, яка вразила багато країн світу. В Україні ми дуже тісно співпрацюємо із українським урядом, щоб допомогти у пошуку відповіді на цю пандемію.

Разом з іншими ініціативами американського уряду ми вже надали допомоги на майже 50 мільйонів доларів. З них 29 мільйонів доларів було виділено з бюджету USAID

Разом з іншими ініціативами американського уряду ми вже надали допомоги на майже 50 мільйонів доларів. З них 29 мільйонів доларів було виділено з бюджету USAID, щоб допомогти українським установам протистояти цій жахливій пандемії. Для прикладу, що ми підтримуємо: ми працюємо із клініками, лабораторіями і медичними установами, які працюють над недопущенням поширення інфекції, проводять тестування. Ми підтримали інформаційні кампанії в соціальних мережах і ЗМІ, щоб люди краще розуміли, як не заразитися цією хворобою. В українських школах з’явилися плакати і інші інформаційні матеріали на цю тему.

Ми допомагаємо не лише медикам. Ми допомагаємо невеликим українським бізнесам відновитися від шкоди, завданої COVID-19

Але ми допомагаємо не лише медикам, бо пандемія шкодить не тільки здоров’ю, а й завдає збитків економіці. Ми допомагаємо невеликим українським бізнесам відновитися від шкоди, завданої COVID-19. В одному з випадків ми допомогли переорієнтувати підприємство роботу з матеріалів та обладнання для захисту. Вони освоїли ремонт апаратів штучної вентиляції легень та готуються запустити їхнє виробництво. Насамперед це гарний приклад, як швидко українські підприємці здатні адаптуватися. Ну і для нас була гарна нагода підтримати цей проєкт.

Підсумовуючи, скажу, що те, що Сполучені Штати і USAID роблять для подолання наслідків пандемії в Україні – частина зусиль нашої країни на глобальній арені, які ми докладаємо з іншими країнами.

– Яку роль агенція відіграє у програмі допомоги Сполучених Штатів Україні?

– USAID – лише одна з частин значно більшої програми допомоги Сполучених Штатів Україні. США також допомагає в сфері розвитку, оборони, дипломатії. Наша агенція – частина цього великого пакету. Місія USAID в Україні – одна із найбільших в світі. До неї прикута велика увага, і керівництво приділяє велику увагу програмам в Україні. Наші пріоритети – це пріоритети України. Ми працюємо в рамках стратегічного партнерства з урядовими інституціями, громадянським суспільством, приватними компаніями.

Ми відповідаємо на потреби, визначені українцями. Насамперед наш головний фокус – процес реформування. В особливості демократичних реформ, а також тих, що спрямовані на економічне зростання та покращення інвестиційного клімату та підтримку українського бізнес-середовища. Щоб бізнеси могли випускати товари кращої якості і конкурувати на світових ринках. Ми також тримаємо фокус на проєктах сприяння охороні здоров’я громадян.

Ми допомагаємо створити надійну, доступну і безпечну енергетику в Україні

Ну і зрештою, ми дуже активні на сході України, де намагаємося допомогти постраждалим від конфлікту. Наприклад, ми дуже активно працюємо в енергетичному секторі. Ми допомагаємо створити надійну, доступну і безпечну енергетику в Україні. Енергія дуже дорога в Україні. Домогосподарства витрачають значні кошти на тепло і енергію. Мета наших проєктів – сприяти створенню більш конкурентного, диверсифікованого, доступного сектору, який би відповідав світовим стандартам. На цьому шляху дуже важливо зробити енергетику більш прозорою та викорінити звідти корупцію.

Ми наполегливо працюємо над різними реформами, які продовжуються. Наприклад, земельною реформою та децентралізацією. Це дуже важливі реформи для України. Ми співпрацюємо ж місцевими органами влади, щоб вони змогли виконувати нові функції та обов’язки в рамках децентралізації. Особливо у сфері надання різноманітних послуг населенню. Якісних і доступних.

Ми продовжимо підтримувати реформу сфери медицини. Не лише у рамках протидії COVID-19

Ми продовжимо підтримувати реформу сфери медицини. Не лише у рамках протидії COVID-19. USAID працює спільно з Україною над подальшим провадженням дуже важливих реформ, які вже почалися і тривають. Таких, як прозорість медичних закупівель та система е-Health. Це проривні речі, які вже допомагають громадянам отримати послуги вищої якості.

– Днями у Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що амбітна програма e-Health залишилася без донорської допомоги. Чи дійсно USAID більше не підтримує цей проєкт?

– Ми продовжуємо підтримувати розвиток системи e-Health, яку розглядаємо як дуже важливу частину реформування системи охорони здоров’я. І ми надалі допомагатимемо не тільки з розвитком електронної системи, а й запровадженням чергового етапу медреформи. Це відбувається в рамках партнерства з Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я та партнерськими організаціями.

– Ви не згадали про програму «Верховенство права». Сполучені Штати підтримували реформування української судової гілки влади багато років. Але багато українців досі нарікають, що в цій царині не бачать змін на краще або ці зміни малопомітні. Суди досі часто продовжують ухвалювати суперечливі рішення. Це досі серед пріоритетів вашої агенції?

– Без сумніву. Я би не погодився, що це точна оцінка і в цьому напрямку немає успіхів. Судова реформа і більш широка програма сприяння верховенству права, особливо антикорупційний компонент – дуже важливий пріоритет USAID. Верховенство права – абсолютно засаднича річ для будь-якої країни. В Україні ми бачимо цінність реформи судової гілки влади і правоохоронної системи у двох ключових напрямках: громадяни повинні мати впевненість у державних інституціях.

Верховенство права і судова реформа – серед пріоритетів

Суди – це місце, де часто перетинаються шляхи держави і громадянина. І якщо правосуддя справедливе, прозоре і доступне, громадяни йому довіряють. Але є й економічний вимір. Якщо ефективно діє верховенство права, це сприяє покращенню інвестиційного клімату та бізнес-середовища для іноземних і місцевих інвесторів. Вони бачать прогнозоване середовище. І це те, що необхідно для роботи інвесторів в Україні. Так що верховенство права і судова реформа – серед пріоритетів.

– Але США вже стільки років підтримує ці реформи, але багато людей не бачать змін на краще. Чи не час переглянути, що саме підтримує Америка?

– Звичайно, ця реформа – з непростих завдань. Я скажу, що реформування йде у правильному напрямку. Є розуміння того, що треба зробити, стратегія. Треба продовжувати працювати разом, щоб досягти відкритості і прозорості судової системи. Прогрес також є. Вже працює система відбору суддів, яка враховує якості кандидатів. Це відбувається у більш конкурентний і більш прозорий спосіб. Це гарний знак, він показує, що реформування відбувається. Ми наполегливо працюватимемо. Бачимо прогрес.

– Американський уряд надав велику підтримку новоствореним антикорупційним установам НАБУ і САП, у те, щоб вони були дійсно незалежними. Зараз виглядає, що українська влада хоче взяти ці органи під свій контроль. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію?

– Нещодавно приїхав до України і поки що не готовий коментувати цю ситуацію. Хочу ретельно в цьому розібратися. Але зазначу, що незалежність антикорупційних інституцій – ключова позиція і наріжний камінь реформ, які проводяться.

– А які приклади ви вважаєте найбільш успішними, де допомога США спрацювала найкраще?

– Як я сказав, я в Україні лише п’ять тижнів, але вже встиг познайомитися із успішними історіями партнерства України і США. Насамперед я вважаю успішним наші проєкти із громадянським суспільством і ЗМІ. Громадянське суспільство – в авангарді реформування. Та виступають агентами змін. Ми пишаємося партнерством зі ЗМІ та громадськими активістами. Я гадаю наші спільні багаторічні зусилля вже принесли результати і сподіваємося продовжити цей успіх.

Десять років разом з українськими партнерами ми працювали над запровадженням системи тестування для вступу до університетів. Ця система працює

Ще один приклад – сектор освіти. Десять років разом з українськими партнерами ми працювали над запровадженням системи тестування для вступу до університетів. І як наслідок – ця система працює, вона прозора, студенти вступають до університетів за здібностями та продемонстрованими знаннями. Це важливе і велике досягнення. Я вважаю, що це успіх. Ми працювали над ним разом з українцями, USAID допоміг із фінансуванням. Але зараз цей проєкт повністю утримується українським урядом. Це і є приклад успішного результату, на який ми всі розраховували. Ми ним пишаємося. Але звичайно, є багато інших історій успіху. І я розраховую за чотири наступних роки, які я проведу в Україні, побачити ще більше таких досягнень, і сподіваюся, ми напишемо нові історії успіху.

Ми продовжимо підтримку ключових реформ в Україні

Без сумніву, ми продовжимо підтримку ключових реформ в Україні, таких, як реформа правосуддя чи сектору охорони здоров’я. Це залишається для нас найвищим пріоритетом. Водночас ми бачимо величезний економічний потенціал для розвитку, особливо для малого та середнього бізнесу в Україні. Ми продовжимо допомагати українським підприємцям освоювати виробництво високоякісних, більш конкурентних на місцевому ринку та за кордоном товарів.

Інший пріоритет – протидія дезінформації та подолання наслідків російської агресії на сході

Інший пріоритет – протидія дезінформації та подолання наслідків російської агресії на сході. Це зараз дуже важливі теми. Вони у нашому фокусі. Ми вже залучили 130 мільйонів доларів на різноманітні проєкти у східній Україні, щоб допомогти з відновленням економіки, надати гуманітарну допомогу постраждалим. Це все програми, які ми продовжимо виконувати.

Але ми працюємо і над новими напрямками, зокрема молодіжними проєктами

Але ми працюємо і над новими напрямками, зокрема молодіжними проєктами. Хочемо, щоб українські юнаки і юначки активніше долучалися до життя країни. Ми оголосимо про деталі вже за пару тижнів. І ще один новий напрямок – кібербезпека, особливо в недержавному секторі, підготовка фахівців у цій сфері. І ми хочемо розширити нашу вже існуючу програму децентралізації. Робота з місцевими керівниками і активістами дуже важлива для нас, і ми спрямовуємо на неї додаткові ресурси.

Тільки через USAID наш бюджет за різними напрямками – близько 200 мільйонів доларів на рік. Він залишається незмінним останні декілька років і розраховуємо, що він буде таким у майбутньому. Це досить суттєва щорічна інвестиція, якою ми підтримуємо близько 50 проєктів.

– Доводилося бачити звинувачення, що начебто гроші USAID насправді йдуть не допомогу, а розкрадаються українськими корумпованими чиновниками. Чи дійсно такі приклади мали місце?

– Одне із моїх ключових завдань як директора місії – захистити кошти американських платників податків, які призначені на допомогу українцям. Це дуже серйозне завдання. Хочу зазначити, що наші гроші в жодному випадку не отримують українські урядові організації або чиновники. Ми працюємо у партнерстві з українським урядом. Ми разом визначаємо цілі, пріоритети. Але здійснюються проєкти спільно з партнерами-виконавцями. Це можуть бути неприбуткові організації, приватні компанії, контрактори. Всі вони відбираються на відкритих і конкурентних конкурсах.

Ми хочемо, щоб фінансування отримали найефективніші організації, які можуть виконати роботу. У нас є система ретельного моніторингу і оцінювання, до якої входить близько ста людей. Як американців, так і найкращих фахівців у різних сферах з українських громадян. Вони ретельно моніторять і оцінюють роботу. Але для цього ми залучаємо і авторитетні сторонні організації, аудиторів. Вони перевіряють, чи фінансування дійсно йде за призначенням. Так що дезінформація, якою хочуть кинути тінь на допомогу USAID і американського уряду, не досягає мети.

Для мене найкращим доказом цього є очевидні результати наших проєктів для українських громадян. Без сумніву, проєкти, які агенція здійснює і буде виконувати в майбутньому, приносять ті результати, на які ми розраховуємо, покращуючи життя українців.