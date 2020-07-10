Госпіталю МВС дали для боротьби з COVID-19 утричі більше, аніж усім лікарням Чернівецької області – DOZORRO

Аналітичний інструмент covid.dozorro.org створений за підтримки USAID і Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Він дає можливість у декілька кліків знайти всю необхідну інформацію про закупівлі для боротьби з коронавірусом. Як працює цей механізм Голосу Америки розповів директор програми інноваційних проєктів Transparency International Ukraine Іван Лахтіонов.​

На Львівщині з переплатою закупилися медичними масками.

На Чернігівщині за «ковідні» гроші відремонтували адміністративну будівлю

Київський госпіталь МВС отримав на боротьбу з COVID-19 утричі більше бюджетних коштів, ніж усі лікарні Чернівецької області, разом узяті.

Про це повідомляє DOZORRO – громадська організація, що контролює державні закупівлі. Усі згадані факти організація виявила з допомогою нового інструменту «Закупівлі Prozorro COVID-19».

Цей щойно презентований інтерактивний інструмент аналізує держзакупівлі, які стосуються протидії коронавірусу.

Як на долоні, видно усі підозрілі операції

«Коли ми почали вивчати «ковідні» закупівлі, ми побачили, що є зловживання. Є завищення цін. Є спроби, під виглядом протидії коронавірусу, протягнути інші закупівлі, які до боротьби з пандемією не мають жодного відношення», – розповів Голосу Америки директор програми інноваційних проєктів Transparency International Ukraine Іван Лахтіонов.

Лахтіонов пояснює, як користуватися інструментом «Закупівлі Prozorro COVID-19»:

Вибираємо на карті, скажімо, Київську область.

Вибираємо місяць, який нас цікавить.

Бачимо, скільки по області витратили на боротьбу з епідемією.

Можна подивитися, скільки витратило окреме місто, окрема лікарня.

Можна подивитися, що купували, і хто продавав, і по якій ціні.

Одразу, як на долоні, видно усі підозрілі операції, каже Іван Лахтіонов

За фактами виявлених порушень ми готуємо звернення до контролюючих і правоохоронних органів

«Ось за гроші, виділені з бюджету на протидію коронавірусу, хочуть купити камери відеоспостереження. А ось медичні маски постачає компанія, яка займається ремонтом автомобілів. За фактами виявлених порушень ми готуємо звернення до контролюючих і правоохоронних органів. Сьогодні є вже ряд відкритих кримінальних проваджень за матеріалами наших розслідувань», – розповів Лахтіонов.

Спрощена процедура закупівель – стимул корупції?

17 березня Верховна Рада ухвалила закон, що дозволив закуповувати товари для боротьби з пандемією за спрощеною процедурою, без тендерів та аукціонів.

На сьогодні таких закупівель здійснено майже 40 тисяч. А сумарна вартість укладених за ними договорів перевищує 4,5 мільярда гривень.

У Transparency International Ukraine вважають це правильним кроком. Адже на початку пандемії попит був великий, і ринок не встигав задовольняти потреби.

Час повертатися до встановленої процедури закупівель через тендери

Сьогодні ж, коли ринок стабілізувався і купити в аптеці маску чи антисептик уже не проблема, час повертатися до процедурних моментів у цих закупівлях, – вважають експерти DOZORRO.

Що ж до громадського контролю державних закупівель для протидії епідемії, то він залишиться актуальним ще довго, вважає директор програми інноваційних проєктів Transparency International Ukraine.

«Я вважаю, ми ще не раз почуємо про кримінальні провадження стосовно закупівель для боротьби з коронавірусом. Хтось щось неякісне закупив, хтось переплатив, хтось використав «ковідні» гроші не за призначенням. Тому інструмент користуватиметься попитом, доки триває епідемія», – сказав Іван Лахтіонов Голосу Америки.

Як він додав, важливо, щоб інструментом користувалися не лише громадські активісти й журналісти, сигналізуючи про порушення, але й самі правоохоронні органи.