Премії правоохоронцям, дороги, «Феофанія»: куди йдуть гроші з Фонду боротьби з СOVID-19?

Кабінет міністрів виділив із Фонду боротьби з СOVID-19 кошти на доплати поліцейським та працівникам інших структур МВС. Напередодні запит про таке додаткове фінансування зробив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У відомстві посилаються на інші постанови Кабміну, які передбачають підвищення зарплат тим працівникам МВС, які відповідають за протидію поширенню коронавірусу.

Експерти, які відстежують використання цього фонду, визнають, що уряд не має ані прозорого механізму розподілу його коштів, ані стратегічного бачення, як їх витрачати. Між тим, доплати до зарплат працівників МВС – не єдина стаття витрат з «антикоронавірусного» фонду, яка викликає запитання в громадянського суспільства.

Створення державного Фонду протидії СOVID-19 розміром понад 66 мільярдів гривень ініціював президент України Володимир Зеленський ще на початку загальнонаціонального карантину.

Верховна Рада проголосувала за цей фонд 30 березня. Це відбувалося на тлі стрімкого зростання бюджетного дефіциту, тож для наповнення цього фонду скоротили низку інших бюджетних статей.

Але скорочення практично не торкнулося фінансування Нацполіції, Нацгвардії та інших структур МВС.

Водночас 9 червня експертна організація State Watch оприлюднила два звернення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням виділити МВС додаткові кошти з Фонду протидії СOVID-19.

Ідеться про загальну суму близько 2,7 мільярда гривень, яку планують використати для доплат працівникам Нацполіції, Нацгвардії, Прикордонної служби та інших структур у складі МВС.

Чи дійсно Арсен Аваков робив такі запити на додаткові кошти? І якою мірою доплати працівникам сприяють протидії СOVID-19? З такими запитаннями Радіо Свобода звернулося до Міністерства внутрішніх справ.

Речник МВС Артем Шевченко зауважив, що МВС робить цілу низку запитів про додаткове фінансування, відтак у оприлюднених документах «є логіка». Однак на момент розмови з Радіо Свобода Артем Шевченко не підтвердив достовірності копій, оприлюднених State Watch, посилаючись на необхідність перевірки.

Кожне відомство просить додаткові кошти на свою діяльність – це нормально

«Я вам більше скажу: ми просимо значно більші суми щороку. Але це не означає, що їх обов'язково дають... Ви спитайте у State Watch, де вони взяли ці документи? Хоча з того, що я бачив – це виглядає як реальні листи. Кожне відомство просить додаткові кошти на свою діяльність – це нормально. Але рішення ухвалюється урядом, з урахуванням думки всіх відомств. Уряд – це колегіальний орган», – наголошує посадовець.

Втім, вже 10 червня Кабінет міністрів погодив надання міністерству додаткових 2,7 мільярда гривень із фонду протидії СOVID-19. В МВС зі свого боку підтвердили, що Арсен Аваков робив такі запити.

«Минулого тижня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до Кабінету міністрів із проханням виділити кошти зі спеціального фонду COVID-19, щоб Міністерство внутрішніх справ мало змогу забезпечити додаткові виплати медикам системи МВС, поліцейським, рятувальникам, прикордонникам та нацгвардійцям, які працюють під час карантину. Під час введення карантину в країні працівники системи МВС продовжують виконувати завдання на «передовій» епідемії. Забезпечувати публічну безпеку та порядок у місцях підвищеного ризику. За час карантину на коронавірус захворіло 542 правоохоронці та медики МВС» – повідомляє міністерство.

Уряд сам не розуміє, навіщо йому фонд протидії коронавірусу – експерт

Депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко наводить подробиці цього рішення уряду. Так, він повідомляє, що з загальної суми 2,25 мільярда гривень отримає Нацполіція, 171 мільйон – апарат МВС, 125 мільйонів – Нацгвардія, 104 мільйони – прикордонна служба.

Уряд не має ані прозорого механізму розподілу коштів з «антикоронавірусного» фонду, ані стратегічного бачення, як їх витрачати; відтак фонд використовується не стільки для протидії пандемії, скільки для задоволення «хотєлок» окремих посадовців, наголошує в коментарі Радіо Свобода голова організації State Watch Гліб Канєвський.

У боротьбі за бюджетні гроші переможуть, кажучи лексикою Зеленського, «потужніші» органи влади



«Проблема не в тому, що МВС попросило кошти. Проблема в тому, що уряд сам не розуміє, навіщо йому фонд протидії коронавірусу і на що в першу чергу його треба витрачати. А по-друге, в уряду немає нормального механізму розподілу цих ресурсів. Коли навесні ухвалили зміни до бюджету і створили цей фонд, так остаточно і не вирішили, хто ж буде розпорядником цих коштів. І таким чином надали можливість всім органам влади звертатися до уряду з проханням виділити кошти на протидію коронавірусу. І тепер всі відомства, зокрема і МВС, звертаються. І обґрунтовують, що саме їм гроші потрібні в першу чергу. І, відповідно, у цій боротьбі за бюджетні гроші переможуть, кажучи лексикою Володимира Зеленського, «потужніші» органи влади. Якщо Арсена Авакова називають «потужним міністром», то саме на його відомство виділятимуться кошти з фонду. Але чому ж тоді платникам податків це все подали як фонд протидії СOVID-19? Тоді б вже назвали його «Фонд «хотєлок» потужних міністрів», – іронізує експерт.

Хто і скільки попросив на боротьбу з СOVID-19?

State Watch наводить порівняльну статистику, які відомства просять надати їм кошти з «антикоронавірусного» фонду і скільки саме вони просять.

МВС – вже згадані 2,7 мільярда гривень на доплати працівникам.

МОЗ – попросило 3,1 мільярда гривень на доплати медпрацівникам та на потреби лікарень і лабораторій (2, 99 мільярда вже отримано), а також 100 мільйонів гривень на апарати штучної вентиляції легень, 244 мільйони гривень – на професійне навчання лікарів та на стажування інтернів.

Мінекономрозвитку – уряд погодив надання 6 мільярдів гривень на допомогу через непрацездатність або смерть від COVID-19.

Мінсоцполітики попросило 1,6 мільярда гривень на допомогу ФОП з дітьми, ще 15,2 мільярда – на доплати до пенсій.

Мінінфраструктури – зробило запит на фінансування доріг, і Верховна Рада у першому читанні погодила виділення з Фонду протидії COVID-19 35 мільярдів гривень на автошляхи.

Державне управління справами – попросило в Кабміну 23,4 мільйона гривень, зокрема для лікарні «Феофанія» та інших медичних закладів, які лікують посадовців. Окрім чиновників, у цих закладах обслуговують й інших громадян, такі аргументи у своєму запиті наводить ДУС.

Водночас у офіційному списку лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19, лікарні «Феофанія» немає.

Український уряд лише імітує боротьбу з пандемією, і це загрожує національній безпеці України, попереджає народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун. Вона закликає перерозподілити кошти Фонду боротьби з COVID-19, зокрема, на закупівлю та виробництво тестів на цю хворобу.

«Український уряд імітує бурхливу діяльність не лише у розв’язанні конфлікту на сході, у питанні повернення анексованого Криму... та багатьох інших. Він імітує діяльність навіть у питанні охорони здоров’я українців. А це вже не тільки про кожного з нас, це про національну безпеку. Що ж потрібно робити, аби виправити катастрофічну ситуацію з масштабним тестуванням в Україні? Потрібно зробити декілька речей. По-перше, нарешті грамотно й продумано розподілити частину грошей з Фонду боротьби з коронавірусом, на який з держбюджету виділили аж 65 мільярдів гривень, на закупівлю та виробництво ПЛР тест-систем», – пропонує депутатка.

Тим часом для протидії пандемії бракує кадрів, визнають у МОЗ. Дефіцит лікарів-епідеміологів, гігієністів та вірусологів в обласних лабораторних центрах України становить близько 40%, повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Статистика невтішна. Дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних центрах України на сьогодні становить 48%, лікарів-гігієністів – 51%, лікарів-вірусологів – 41%», – сказав Степанов.

Він пообіцяв виправляти ситуацію: зокрема, перенавчати лікарів, щоб був забезпечений мінімальний рівень епідеміологів, вірусологів та гігієністів.

Станом на 10 червня кількість нових випадків хвороби COVID-19 в Україні зросла до 525, повідомив Центр громадського здоров’я. Перед цим кількість нових хворих знижувалася п’ять днів поспіль.

Загальне число виявлених випадків захворювання в Україні тепер становить 28 381. Одужали 12 769 осіб, померли 833 людини.