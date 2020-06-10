Влада України пояснила, куди спрямує 500 млн євро макрофінансової допомоги від Єврокомісії

Європейська комісія після схвалення першого траншу за новою програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом надала Україні другий транш четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро, заявив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль і пояснив, куди ці кошти будуть спрямовані.

«Успішне співробітництво з МВФ привело і до схвальної відповіді від європейських партнерів про виділення наступного траншу в рамках програми. Україна виконала всі умови для впровадження реформ, чим однозначно зміцнила свій статус відповідальної держави. Отримані кошти будуть спрямовані до державного бюджету на видатки, в тому числі, для подолання наслідків COVID-19», – написав Шмигаль.

Як вказав президент України Володимир Зеленський, транш у 500 мільйонів євро також допоможе подолати негативні економічні наслідки.

«Ці кошти допоможуть зменшити боргове навантаження та подолати негативні економічні наслідки, спричинені пандемією COVID-19», – зазначив у твітері Володимир Зеленський.

Міністерство фінансів уточнило, що гроші надійдуть у вигляді позики під 0,125% річних з терміном погашення до 10 червня 2035 року.

«Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування видатків державного бюджету і сприятимуть зменшенню зовнішнього фінансового тиску на Україну і поліпшенню платіжного балансу держави», – повідомиили в Мінфіні.

Європейська рада в червні 2018 року затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України обсягом 1 млрд євро.

11 грудня 2018 року ЄС направив Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро.

Наприкінці травня цього року Єврокомісія підтримала виділення Україні другого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро.

Раніше сьогодні також Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням у 5 мільярдів доларів.