Нова програма МВФ для України: чому «звужена» і що передбачає

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів. На перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів Київ очікує у червні. Оглядачі звертають увагу: програма звужена, а грошей – менше. Про що йде мова?

Міжнародні оглядачі вважають, що нова програма співпраці МВФ з Україною – це хороші новини.

«Добре, але могло б бути набагато краще, якби [президент України Володимир] Зеленський серйозно ставився до внутрішньої реформи: МВФ схвалив угоду на суму 5 мільярдів доларів для України», – коментує заступниця директора Євразійського центру американського аналітичного центру «Атлантична рада» Мелінда Герінґ у своєму твіттері.

«Гарні новини, – резюмує у своєму твіттері західний економіст Тімоті Еш, – хоча й зайняло більше року для реалізації від обрання Зеленського».

«Зелене світло» від Міжнародного валютного фонду підтверджує відповідальність влади, зокрема нашого Уряду, щодо виконання своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами, а також відданість системним змінам у країні», – заявив у своєму фейсбук-дописі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який повідомив, що Україна очікує на перший транш вже у червні.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва у твіттері написала: «Ми стоїмо поруч з Україною у часи, коли держава протистоїть виклику з COVID-19 та прагне дотримуватися курсу на дуже потрібні реформи».

Як відреагував бізнес?

В коментарі Радіо Свобода президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер сказав, що «Топ-3 найвищих пріоритетів для бізнесу зараз – це продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом задля макроекономічної стабільності, активна боротьба з COVID-19, аби врятувати більше людських життів та відновлення економіки України задля збереження робочих місць».

Гундер наголосив, що співпраця з МВФ є «знаком схвалення» для потенційних інвесторів та маркером для інших міжнародних організацій, що Україна – це надійний та стратегічний партнер. Бізнес-спільнота переконана, що фінансова допомога від МВФ, разом із новим імпульсом реформ, допоможе закріпити довіру інвесторів та підтримати економіку України».

Що означає програма?

Міжнародний валютний фонд серед пріоритетів нової угоди назвав: пом’якшення впливу кризи на економіку, включно з підтримкою домогосподарств та бізнесів; забезпечення незалежності центрального банку та гнучкості курсу валют; захист фінансової стабільності під час відновлення коштів банківського регулювання; просування в ключових урядових та антикорупційних заходах, щоб підтримати та поглибити нещодавні здобутки.

«Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені COVID-19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером», – йдеться в повідомленні у твітері Зеленського.

Новину про нову програму співпраці з МВФ підхопила і міжнародна преса.

Це «кульмінація кількамісячних перемовин, що стала більш нагальною, коли вдарила пандемія коронавірусу», – мовиться в статті видання Bloomberg.

Україні, йдеться у статті, потрібні гроші, щоб допомогти покрити дефіцит бюджету на тлі пандемії коронавірусу.

Минулого року Україна шукала допомоги МВФ як способу посилення своїх іноземних резервів та запевнення міжнародних інвесторів щодо реформи економіки, але ключові вимоги, в тому числі скасування мораторію на продаж сільськогосподарських угідь та заходи щодо захисту націоналізації найбільшого банку в країні, зайняли значно більше часу, ніж планувалося, звертають увагу в матеріалі.

«Фінансування, затверджене радою правління, розраховане на 18 місяців, а не як спочатку планувалося на три роки, а обсяг [фінансування] був зменшений з раніше [запланованих] 8 мільярдів доларів», – констатують автори.

Чому так сталося, що програма звузилася, а фінансування зменшилося?

Чому МВФ звузили співпрацю?

Влада України і менеджмент МВФ у грудні 2019 року попередньо домовилися про відкриття нової трирічної програми EFF на 5,5 мільярда доларів. EFF – це програма розширеного фінансування, stand-by – націлений на вирішення якихось окремих вужчих проблем упродовж обмеженого часу.

Ще 7 травня речник МВФ Джеррі Райс повідомив, що фокус переговорів між Україною і МВФ змістився з трирічної програми співпраці EFF на 18-місячну програму stand-by.

Як причину такого рішення в МВФ вказали на «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та стабілізації». Таким чином МВФ вирішив зосередити свою роботу на короткостроковій допомозі.

Райс тоді не виключив, що коли ситуація стабілізується, «фокус знову може зміститися на розв’язання проблем довгострокових структурних реформ в Україні».

«Спалах пандемії COVID-19 значно погіршив прогноз і переосмислив урядову політику щодо стримування та стабілізації, – заявили в МВФ. «Невизначеність велика, і прогнозується, що економіка різко скоротиться до 2020 року, оскільки суворі стримувальні заходи – в Україні та в усьому світі – призвели до значного падіння внутрішнього та зовнішнього попиту».

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован 7 травня написав у фейсбуці, що «у сформованих глобальних умовах невизначеності Фонд розуміє, що країнам дуже складно планувати структурні реформи на кілька років вперед. Це проблема для багатьох урядів, не лише для уряду Дениса Шмигаля. І рішення зміни програм не є специфічним рішенням Фонду для України – поки що в цілому це позиція Фонду в багатьох країнах. Вона може помінятися, але за останні 2 місяці МВФ не затвердив жодної нової програми EFF».

Він також пояснив, що умови отримання цих коштів протягом 2020-2021 років легше, «ніж отримання тих же 5 млрд доларів в рамках програми EFF, так як не вимагає «титанічних» зусиль по просуванню структурних реформ».

8 травня інвестиційний банкір Сергій Фурса у фейсбуці висловив свою думку щодо зміни формату програми МВФ. По-перше, причиною є спричинена коронавірусом криза, пише він і додає: «але МВФ бачить, що від України не варто очікувати структурних реформ. Це і період кризи, коли треба підтримувати штани, і який об’єктивно робить неможливим низку реформ, наприклад проведення приватизації, яка була частиною програм структурних реформ. І відсутність політичної волі до реформ, що виражається як у кадрових рішеннях, так і в відкат багатьох реформ. Це і спроба грати нечесно».

На його думку, «хаос в управлінні унеможливлює планування довгострокового співробітництва».

Рашкован, в свою чергу, 10 червня наголосив: 5 мільярдів доларів української програми stand-by – «це найбільший рівень підтримки Фонду для всіх країн світу з 26 березня цього року (якщо не брати до уваги 3 рішення по FCL лініях)».

В коментарі Радіо Свобода президент Американської торговельної палати в Україні ​Андрій​ Гундер сказав, що цього року Україна може також отримати фінансування від Світового банку та Європейської комісії. «Ці кошти дозволять забезпечити макроекономічну та фінансову стабільність та підтримати економіку України під час боротьби з коронавірусом та глобальної економічної кризи», – пояснив він.

У МВФ, серед іншого, також заявили: очікується, що по бюджетові України на 2020 рік буде завдано сильних ударів, що призведе до різкого зниження доходів та великих надзвичайних витрат. Міжнародний валютний фонд очікує, що валовий внутрішній продукт України у 2020 році впаде на 8,2 відсотка.

Подібна ситуація притаманна не лише для України, але й для всього світу. Світовий банк заявляє, що на тлі пандемії коронавірусу та інфікування понад 7 мільйонів людей на планеті країни стикаються з безпрецедентною економічною кризою, що може вивести мільйони людей до межі бідності.