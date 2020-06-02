Гривня входить у «період стабільності»: чому це сталося, і чи надовго?

Українська гривня зміцнює позиції попри падіння в економіці, посилене пандемією COVID-19. Більше того, на думку експертів, найближчим часом українській валюті послаблення не загрожує. Як склалася така ситуація на валютному ринку та чого чекати українцям від курсу гривні, з'ясовувало Радіо Свобода.

Українська гривня після незначного ослаблення всередині травня продовжила зростати, свідчить статистика Нацбанку та дані комерційних банків. Ця тенденція продовжилася і в перші дні червня.

В цей час Нацбанк анонсує зниження облікової ставки (що в перспективі може здешевити кредити для бізнесу та простих громадян), а уряд поетапно ослаблює карантин, спричинений пандемією COVID-19.

Між тим, українці, дивлячись на цифри в обмінниках, не поспішають купувати іноземні валюти. Водночас люди потроху продають долари та євро: багато хто продовжує проїдати заощадження і після послаблення карантину.

Що сьогодні впливає на курс гривні? Експерти, опитані Радіо Свобода, а також представники НБУ, виділяють низку чинників. Більшість із них наразі сприяють посиленню позицій української валюти, однак деякі – потенційно можуть сприяти її знеціненню.

Що зміцнює гривню (на думку експертів):

В умовах карантину Україна скоротила імпорт товарів, це зменшило відплив іноземних валют з ринку.

Українці фактично припинили туристичні поїздки за кордон, це дещо змінило баланс на валютному ринку.

У світі дешевшають енергоносії, які Україна імпортує.

Економічні очікування бізнесу дещо поліпшилися.

МВФ, а слідом за ним Світовий банк, ЄБРР та інші міжнародні донори погодилися продовжувати співпрацю з Україною

Українці в час карантину купують менше товарів, ніж зазвичай, водночас – частина витрачає валютні заощадження

Останнім часом для України дещо подешевшали ресурси на зовнішніх ринках запозичень

Аграрний сектор, значною мірою зорієнтований на експорт, зберігає свої показники

Що може ослабити гривню (на думку експертів):

Падіння української економіки, яке МВФ прогнозує на рівні 7,7% у 2020 році.

Падіння світової економіки, та продовження викликаних пандемією проблем з попитом на металургійну продукцію.

Зменшення притоку валюти від українських заробітчан.

Імовірне відновлення попиту на імпортні товари після карантину.

Необережні дії уряду в економіці або зміна політики Нацбанку (в разі, якщо він, наприклад, стрімко знизить облікову ставку).

Нова хвиля COVID-19 та можливе поновлення карантину.

Можливе загострення українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі.

Нинішнє зміцнення курсу – навряд чи буде стійким і тривалим: гривня зазнає і зазнаватиме невеликих коливань; але відчутного ослаблення українській валюті найближчим часом теж очікувати не варто, вважає старший економіст «СASE-Україна»​ Володимир Дубровський.

В час карантину впав оборот торгівлі: люди майже нічого не купували

«Наразі – питання у співвідношенні імпортних та експортних потоків. В час карантину значно впав оборот торгівлі: люди майже нічого не купували, майже нікуди не їздили, більшість магазинів були зачинені, а тому впав обсяг імпорту. Це й пояснює певне укріплення гривні. При цьому важливі галузі економіки, такі як АПК – продовжують працювати, експортувати продукцію, в них великих змін не відбулося. Значних загроз у найближчій перспективі немає: на третину скоротяться доходи від заробітчан, але водночас і впадуть витрати українців за кордоном: закордонні подорожі не розпочалися, і невідомо коли вони почнуться. Заяви про фінансову допомогу з боку МВФ та інших донорів – теж певною мірою вплинули на курс валют», – визнає економіст.

Згода МВФ, Світового банку та інших донорів на продовження співпраці з Україною сприяють стабільності на фінансовому ринку, але нині українську валюту зміцнюють і більш потужні чинники, зауважив у коментарі Радіо Свобода інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Згалом ситуація для гривні є сприятливою

«Те, що Україна перебуває у співпраці з МВФ – звісно, сприяє стабільності на валютному ринку. Загалом цей рік – дуже сприятливий для гривні. Суттєво впав імпорт і в натуральних показниках, і в грошах, зокрема і за рахунок падіння цін на енергоносії. У 2020 році ми, ймовірно, побачимо торговельний баланс України «в плюсі». Вона експортуватиме більше, ніж імпортує, що для України загалом не характерно. Тому загалом ситуація для гривні є сприятливою», – визнає інвестиційний банкір.

Голова комітету економістів України Андрій Новак виділяє два основні чинники, які стабілізували гривню та сприяють її зміцненню.

Ті, хто без роботи, здають останні валютні заошадження, і заробітчани – так само продають валюту

«Стабільність, а то й певне зміцнення гривні пояснюється як прямими, так і непрямими факторами. Прямий сприятливий для гривні фактор: в Україні немає попиту на валюту, навпаки – є попит на гривні. Країна, проживає третій місяць карантину, чимало українців залишилися без джерел доходів, також багато заробітчан та туристів – повернулися з-за кордону. Щоб пережити карантин в Україні – потрібні гривні. Тому і ті, хто без роботи, здають останні валютні заощадження, і заробітчани – так само продають валюту. Саме тому основний попит у населення – не на долари та євро, а на гривні. Непрямий сприятливий фактор – позитивні очікування через те, що Міжнародний валютний фонд погодився надати Україні 5 мільярдів доларів на півтора року за спрощеною процедурою, що дозволить Україні як мінімум уникнути дефолту, а як максимум – відновити та розширити співпрацю з іншими західними партнерами, які фактично чекали для цього «відмашки» МВФ», пояснює економіст у коментарі Радіо Свобода.

Саме тому, за його словами, днями заявили про свою готовність надавати Україні допомогу Європейський союз, Світовий банк, СБ ЄБРР та уряди низки розвинених держав.

Як довго валютний ринок буде стабільним?

За словами Сергія Фурси, можливе пожвавлення імпорту після карантину призведе до незначного ослаблення гривні. Проте ніяких суттєвих загроз для української валюти немає, тож до кінця року вона навряд чи знеціниться більше, ніж до курсу 28 гривень за долар, прогнозує інвестиційний банкір.

Андрій Новак припускає, що попит українців на готівкову гривню та незначний попит на іноземні валюти зміцнюватимуть гривню щонайменше до завершення всіх карантинних та протиепідемічних обмежень, а то й до початку посівної кампанії 2021 року. Загалом ситуація залежатиме від стану експортно орієнтованих галузей економіки упродовж найближчого року, очікує економіст. На його думку, обвал гривні наразі може відбутися хіба що внаслідок значного загострення у війні з Росією.

Ситуація в цілому залишатиметься такою як є: на гривню очікують незначні коливання, оскільки на обрії не видно жодних суттєвих причин як для її посилення, так і для послаблення, припускає Володимир Дубровський.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального валового внутрішнього продукту України на 7,7% у 2020 році. Водночас уже у 2021 році ВВП зросте на 3,6%, очікують в МВФ.

Згідно зі звітом «Перспективи розвитку світової економіки», у 2020 році рівень безробіття зросте до 10,1% із 8,5% у 2019-му.

Поточний платіжний баланс має скоротитися на 2% (порівняно з 0,7% у 2019 році).

Укладачі звіту очікують падіння світової економіки на 3% за умови зниження активності коронавірусу в другій половині 2020 року. Це на 6,3 відсоткового пункта нижче, порівняно із січневим прогнозом. МВФ називає поточну економічну кризу «Great Lockdown» і заявляє, що нинішня рецесія є найгіршою із часів Великої депресії і значно гіршою за Світову фінансову кризу.

Більш оптимістичні прогнози робить українське Мінекономіки. У 2020 році ВВП України впаде на 4,2%, а інфляція прискориться до 7% , але у 2021 році економічне зростання відновиться, вважають у міністерстві.