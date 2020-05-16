МВФ: світова економіка відновиться від пандемії через три роки

Щоб відновитись після пандемії COVID-19, світовій економіці знадобиться три роки. Про це під час онлайн-дискусії, організованої виданням Politico, заявила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва.

На її думку, світова економіка вийде на докризовий рівень в 2023 році.

«Найбільший шок вже відбувся», – наголосила Георгієва. Вона відзначила, що в березні 170 країн показали економічне падіння.

В першому кварталі США та Європа зареєстрували різке падіння економіки. В Україні падіння в першому кварталі склало 1,2%.

Ситуація може бути ще гірша, ніж квітневий прогноз МВФ, який передбачав падіння світової економіки на 3%, бо пандемію ще не подолано, вважає експерт.

«Без наявного медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть справдитись більш негативні сценарії. Невизначеність щодо вірусу затьмарює горизонт прогнозів», – заявляла Георгієва минулого тижня на семінарі, організованому Європейським університетом.

Все ж МВФ прогнозує часткове відновлення світової економіки вже в 2021 році.

Фонд нарощує кількість програм для підтримки економіки країн, що розвиваються, а також розглядає можливість списання боргів для найбідніших країн.

«Витрачайте скільки можете, а потім витрачайте трохи більше на лікарів, медсестер, вразливе населення у вашій країні», – заявила Георгієва під час семінару Politico.

Замість програми розширеного фінансування для України, що передбачає втілення Україною довгострокових реформ, МВФ зосередиться на програмі «стенд-бай», що дозволить підтримати антикризові заходи українського уряду. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила так званий «банківський закон», який називають ключовою умовою для досягнення домовленості з МВФ.