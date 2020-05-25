Що буде з цінами в Україні після карантину? 

Карантин в Україні триває вже понад два місяці. І обмеження, які уряд ввів задля боротьби з коронавірусом, за підрахунками фахівців, вдарили як по економіці загалом, так і по кишенях пересічних українців. Внаслідок цього економіка скоротиться на 5% у 2020-му, а відновити зростання приблизно на 4% зможе лише у наступні роки, підрахували в Національному банку України. За підсумками року, споживчі ціни зростуть на 6%.

Найважче буде у квітні-червні, переконані в НБУ, за цей період українська економіка скоротиться на 11% в річному вимірі, безробіття зросте до 12%, а зростання зарплат призупиниться.

На тлі цього виникає питання – а що ж буде з цінами? Наскільки вони зміняться і чи доведеться затягувати паски? Насторожує досвід Італії, де деякі бізнеси підняли ціни на 50%, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Local. Деякі клієнти повідомили, що кав’ярні продають еспресо у центрі Мілана по два євро. Середня ціна на каву перед карантином у місті складала 1,30 євро, що майже на 54% менше за нинішню. За даними асоціації прав споживачів Codacons, змінилися й ціни у перукарнях – в середньому приблизно та чверть.

Українські ресторатори поки запевняють журналістів, що ціни не зростуть на половину, однак ймовірне підвищення вартості на 10-15% через додаткові витрати, розповів Hromadske засновник мережі «Pizza Veterano» Леонід Остальцев.

Радіо Свобода звернулося до кількох бізнесів та експертів, аби дізнатися, що буде з цінами на продукти, одяг, техніку та інші непродовольчі товари. Ми запитали у них, як змінився попит і пропозиція за час карантину, які товари стали менш і більш затребуваними, а також чи планують вони підвищувати ціни і якщо так, то з чим це пов’язано.

Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу

В Україні – європейські ціни на продукти харчування. Верхньою межею наших цін є ціна ефективного імпорту. Це означає, що вартість росте доти, доки не стає вигідно ввозити імпорт від наших сусідів. Наприклад, ціна на картоплю минулого року росла доти, доки не приїхала картопля з Білорусі, вартість цибулі – доки не приїхала цибуля з Туркменістану, на гречку – поки через Алтайський край Російської Федерації не поїхала казахстанська гречка. В нас імпорт відіграє балансуючу роль, 92% того, що ми їмо, українського виробництва, а верхня межа ціни імпорту – це стримувач для українського виробника підвищувати ціну.

Тому треба розуміти, що від того, які будуть процеси у світі, буде залежати й українська ціна після виходу з карантину. Сьогодні вартість продуктів харчування у світі падає, і це пов'язано з тим, що зі споживчого ринку пішов величезний сегмент попиту. Йдеться про попит з боку закладів громадського харчування, ресторанів, кафе, які сьогодні в силу карантину пішли з ринку. Лідерами падіння цін є рослинні олії, зокрема пальмова і соняшникова олії. Чому? Бо саме їх максимально повно використовують заклади громадського харчування. Цукор теж впав приблизно на 10% світової ціни, зернові – на 3-4%.

Ми очікуємо приблизно від 7 до 10% росту цін на аграрну продукцію

Після карантину ситуація буде кардинально іншою. По-перше, з'явиться новий попит, який буде достатньо серйозно тиснути на ринок, заклади громадського харчування повернуться до стабільної роботи. По-друге, цей рік є несприятливим з точки зору сільського господарства не тільки в Україні. У нас – посуха така, що у деяких регіонах, зокрема в Одеській області, знищено від 70% до 100% посівів. Якщо минулого року врожай складав близько 72 мільйонів тонн зернових, то цього року ми очікуємо 62-63 мільйони. Тому в кінці року буде ріст цін, при чому у всьому світі. ООН говорить, що різко збільшиться кількість голодуючих у світі, це спричинить ріст цін на аграрну продукцію. Ми очікуємо приблизно від 7 до 10% росту цін на аграрну продукцію.

Ціни на товари довгострокового використання рости у світі не будуть, тому очікувати росту цін у нас можна тільки з огляду на можливі зміни в обмінному курсі



Якщо 92% того, що ми їмо – це вітчизняне виробництво, то коли ми говоримо про промисловий сектор, то тут більш ніж 90% кінцевих продуктів, тобто техніка чи автомобілі, є імпортованими. І тут є пряма залежність двох речей. Перша – це курс гривні до долара і загальна ситуація на світових ринках щодо цієї продукції. Ціни на товари довгострокового використання рости у світі не будуть, тому очікувати росту цін у нас можна тільки з огляду на можливі зміни в обмінному курсі гривні до долара. Якщо курс буде більш-менш стабільним, то ціни на такі товари рости не будуть.

Більше того, сьогодні у світі загальне падіння обсягів промислового виробництва, і це призводить до падіння цін на сировинну продукцію, і в принципі ринок на сьогодні не чекає великого росту цін, бо люди, просидівши на карантині, втратили свої доходи. Як наслідок, купівельна спроможність населення буде невисока і підвищувати ціни не буде сенсу, бо ніхто не буде купувати.

Марк Петкевич, генеральный директор «Novus Україна»

Під час карантину націнка на більшість товарів у мережі залишилася незмінною, однак багато позицій з соціальної групи впали у ціні, так як їх продавали за закупівельною вартістю. Ми не ухвалювали підвищення цін, яке не було економічно обґрунтоване.

Перед великодніми святами знизилася ціна на курятину і водночас подорожчала свинина, після свят вартість свинини стабілізувалася. Так само набір для борщу зріс у ціні на 15-20% на початку квітня, оскільки в цей час закінчуються запаси минулорічного врожаю, а нового ще немає. З появою ранніх овочів ціна такого набору знизилася, порівнюючи з березнем.

Все більше людей не бажає дотримуватися режиму в масках, вони лише частково закривають нею обличчя

Після послаблення карантину 11 травня є відчутні зміни, зокрема, поступово збільшується відвідуваність і частота покупок. До початку пом’якшення відвідуваність була нижчою, але середній чек покупки – більшим за рахунок того, що люди намагалися дотримуватися домашнього режиму і рідше відвідувати громадські місця. Але є й негативні сторони, зокрема, все більше людей не бажає дотримуватися режиму в масках, вони лише частково закривають нею обличчя.

Сума середнього чеку починає знижуватися відносно періоду початку карантину. По-перше, тому що змінюється частота покупок від рідкої до частішої, а по-друге, купівельна спроможність погіршується внаслідок зниження доходів покупців після карантину. Зараз популярний стандартний продуктовий кошик: фрукти, овочі, власне виробництво «Майстри смаку»: кулінарія, хлібобулочні вироби і м’ясна продукція.

Після закінчення карантину передумов для збільшення чи зниження цін немає

Після закінчення карантину передумов для збільшення чи зниження цін немає. Всі коливання вартості будуть на традиційному рівні, пов’язаному з новим врожаєм, сезонними фруктами, овочами та іншими щорічними тенденціями. Восени може подорожчати молочна продукція, щоправда, це звична тенденція, зумовлена зменшенням об’ємів надоїв після літа. Єдине, що може мати вплив – закриття чи відкриття кордонів і ціни на імпорт, пов’язані перш за все з дефіцитом на певні категорії товарів.

Владислав Чечоткін, співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу «Rozetka.ua»

Карантин закономірно підкоригував продажі у категоріях: до цього активніше продавалася електроніка, велика побутова техніка, але в перші тижні самоізоляції покупцям було не до неї. Вони активно купувати продукти тривалого зберігання, маски та антисептики, товари для дому та особистої гігієни. У середині квітня розподіл за категоріями почав поступово вирівнюватися, зараз особливо ростуть продажі товарів для роботи вдома: це офісні столи, крісла та ноутбуки. Також популярна категорія товарів для дачі та відпочинку, що закономірно для весняного періоду і не залежить від карантину.

Коли почало теплішати, коли почали послаблювати карантин, продажі літнього одягу почали бити всі рекорди

Спочатку суттєво постраждала категорія одягу, адже весь березень більшість клієнтів не виходили з дому. Тож колекції теплого одягу, який ми закупили восени на мільйони доларів так і залишалися на складі чекати кращих часів. Натомість, з моменту, коли почало теплішати, коли почали послаблювати карантин, продажі літнього одягу почали бити всі рекорди. В результаті, за час карантину ми стали безумовними лідерами в цьому сегменті.

Від початку карантину ми зіткнулися зі стрімким ростом кількості замовлень.

Нові партії закуповуємо за ціною, що залежить від сьогоднішнього курсу гривні до долара та інших валют, тому вартість деяких позицій може дещо зростати

У перші тижні нам довелося скорочувати асортимент самої Rozetka і передавати його партнерам, щоб встигнути обробити всі запити покупців. Зараз ми вже повернули майже всі позиції.

Ми намагаємося утримувати ціни на докарантинному рівні, постійно ведемо переговори з постачальниками. Нові партії закуповуємо за ціною, що залежить від сьогоднішнього курсу гривні до долара та інших валют, тому вартість деяких позицій може дещо зростати.

Тетяна Фіщук, директорка з комунікацій проєкту «Всі. Свої»

Упродовж двох місяців карантину будь-який ритейл-бізнес був мертвий. Ми цей час використовували для того, щоб скоригувати нашу стратегію з фокусом на онлайн-магазин. Упродовж останнього місяця карантину продажі в онлайні зросли втричі, ніж це було до карантину.

У карантинний період, коли магазини були зачинені і люди нікуди не виходили, вони не мали потреби купувати актуальні речі у цей період. Звичайно, це вплинуло на колекції ранньої весни. Разом з тим українські бренди розуміли це і робили дуже приємні знижки від 20% на ці колекції. Я думаю, що зараз є небагато брендів, які мають товарний надлишок.

Сьогодні ситуація покращується, всі бренди готові до літнього сезону і привозять нам літні колекції. Складніша ситуація із взуттям, тому що його комплектуючі дуже залежать від імпортної продукції, тому, я гадаю, у взуттєвих брендів упродовж певного періоду буде пауза, перш ніж вони вийдуть в активний літній сезон.

Ми є мультибрендовою платформою, і наші цінники збігаються з цінниками брендів у них на сайті. Жоден український бренд не підвищив ціну. Більше того, кожен бренд пропонує додаткові знижки на окремі одиниці, навіть на сезонний товар є знижки від 20 до 40%.

Наші українські виробники намагаються дотримуватися цін, які відповідають сегменту демократичної моди

На мою думку, надалі ціни будуть ринковими. Стратегія заниження цін не є правильною для будь-якою сегменту бізнесу. Наші українські виробники намагаються дотримуватися цін, які відповідають сегменту демократичної моди.

З моменту оголошення пом’якшення карантину першої хвилі ми відкрили 300 квадратних метрів магазину, і команда розробила правила безпеки для відвідувачів та персоналу. Наші консультанти працюють у масках і рукавичках, ми не дозволяємо заходити більше ніж 30 людям одночасно, відповідно до правила «одна людина на 10 квадратних метрів», міряємо температуру кожному відвідувачу. Також після кожної примірки ми відпарюємо одяг та рекомендуємо нашим покупцям прати його після придбання. Для того, аби клієнтам було комфортно чекати у черзі, ми відкрили фуд-точки у форматі take away. Новим креативним рішенням стали нові вітрини: людина може обрати річ з вітрини, відсканувати її, замовити онлайн – і через кілька хвилин консультант винесе її.

Олег Тітамир, президент ГО «Українська організація захисту споживачів послуг»

Пандемія коронавірусу і пов’язані з нею карантинні обмеження докорінно змінили «карту» вітчизняного бізнесу. Приблизно третина приватних підприємців узагалі закрилась, у багатьох компаній скоротилися продажі на 40-80%, в залежності від бізнес-сегменту.

Сьогодні малий і мікробізнес виживають на залишки коштів і ресурсів, поки крупні торгові мережі почуваються доволі впевнено. Наприклад, такі мережі підвищували ціни на продукти харчування на 20-30% – і це було затребувано в пік «карантинних закупок» і паніки населення. З відкриттям ринків і підвищенням конкуренції ціни впадуть.

Щодо промислових товарів, слід очікувати значного зниження обороту і переорієнтації на дешевші товари

Щодо промислових товарів, слід очікувати значного зниження обороту і переорієнтації на дешевші товари. Наприклад, будуть завозити китайські, а не американські чи європейські бренди. Однозначно використовуватимуть маркетингові хитрощі, як от знижки та акції, аби привабити додаткових клієнтів. А от б'юті-сфера після послаблення карантину буквально розцвіла, бо в салони краси і перукарні ринув потік клієнтів, які прагнуть привести себе до ладу. На противагу цій індустрії, галузь туризму і похідних товарів – у повному ступорі, й адекватного виходу у найближчі пів року підприємці і магазини цієї сфери не бачать.

Можна з великою вірогідністю спрогнозувати, що після виходу з карантину українці відкладуть до кращих часів покупку дорогої електроніки, побутової техніки і меблів. Водночас настає гарний період для онлайн-магазинів. Їхні послуги і наявність недорогих товарів будуть вкрай потрібними. Але тут звертаю увагу покупців на шахрайство у цій сфері. Будьте обережні.