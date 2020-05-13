Після пом’якшення карантину в Україні може відбутися корекція цін на окремі товари і послуги – НБУ

Інфляційний тиск в Україні залишається слабким через низькі ціни на енергоресурси та послаблення попиту, але через відсутність пропозиції окремих видів товарів та послуг під час карантину, існує ймовірність, що після пом’якшення карантинних обмежень відбудеться корекція цін на такі товари та послуги, повідомила пресслужба Національного банку України.

«У квітні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 2,1% (з 2,3% у березні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%... Зростання цін стримували декілька факторів. Як і раніше, одним з основних чинників було здешевлення енергоносіїв – як нафти, так і газу. Інфляцію гальмувало зниження попиту на окремі товари і послуги, а також значна пропозиція овочів. Крім того, надавати окремі послуги було заборонено під час карантину, а тому ціни на них були недоступні для спостереження, тож залишилися на рівні попереднього місяця», – повідомили в НБУ.

За даними регулятора, дешевший газ також сприяв зниженню вартості опалення та гарячої води, помірніше зростали ціни на алкогольні напої.

«Через фактичну відсутність приміського та міжміського автобусного сполучення тарифи на проїзд цим транспортом не змінилися. Водночас унаслідок скорочення виробництва та березневого послаблення гривні прискорилося подорожчання тютюнових виробів», – додали в НБУ.

Загалом за підсумками квітня споживчий кошик українця коштував на 2,1% більше, ніж рік тому, повідомила пресслужба регулятора.

«Ціни на продукти харчування зростають, але помірно. З одного боку, через ажіотажний попит дорожчали такі товари як гречка, часник, лимони. Через гірші показники тваринництва зросли ціни на м’ясо та молоко. Водночас внаслідок розширення пропозиції подешевшали овочі. Дешевшими, ніж торік, також залишається більшість непродовольчих товарів: одяг і взуття, електроніка, побутова техніка, автомобілі», – вказали в НБУ.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19, наразі його продовжили до 22 травня.