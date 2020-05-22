Павло Казарін: «Дякую карантину!»

(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Це дуже недоречний текст.

По-перше , тому що епідемія триває. До цього найбезжальнішим із нещодавніх вважався спалах еболи, який вбив 12 тисяч осіб. Коронавірус вбив 320 тисяч ‒ і ця цифра лише зростає.

, тому що епідемія триває. До цього найбезжальнішим із нещодавніх вважався спалах еболи, який вбив 12 тисяч осіб. Коронавірус вбив 320 тисяч ‒ і ця цифра лише зростає. По-друге , тому що карантин позбавив багатьох ‒ багато чого. Хтось розплатився бізнесом, хтось ‒ кар'єрою, хтось ‒ планами. Ті, кому після епідемії доведеться починати все з нуля ‒ навряд чи будуть готові погодитися із заголовком.

, тому що карантин позбавив багатьох ‒ багато чого. Хтось розплатився бізнесом, хтось ‒ кар'єрою, хтось ‒ планами. Ті, кому після епідемії доведеться починати все з нуля ‒ навряд чи будуть готові погодитися із заголовком. По-третє, тому що карантин може поновитися. Ми не знаємо, чи буде друга хвиля пандемії. Чи стане вірус мутувати. Чи отримують ті, хто перехворів, імунітет. З рівною часткою ймовірності найгірше може бути, як позаду, так і попереду.

Але я все-таки це скажу. Я сумуватиму за карантином.

Жодна сума на банківському рахунку не може подарувати своєму власникові все те, що ми спостерігали в останні два місяці

Напевно, це трепет перед масштабом. Тим самим, який неможливо купити за гроші. Жодна сума на банківському рахунку не може подарувати своєму власникові все те, що ми спостерігали в останні два місяці.

Я ніколи не стояв на порожньому проспекті в розпал робочого дня. Ніколи не бачив безлюдний центр у годину пік. Ніколи не чув дзвінкої тиші на столичних вулицях.

Пандемія нагадала про значення слова «глобальне». Людство знову знайшло пряму та явну загрозу ‒ і нам знову є проти чого дружити. Карантин прорізав кордони на карті, але всередині цих кордонів ми боїмося одного й того ж. Робимо схоже й обговорюємо однакове.

Карантин змінив ритм і перелицював цінності

Карантин змінив ритм і перелицював цінності. Ми звикли до того, що кар'єра вимагає від тебе надзвукового. Ти маєш встигати, перемагати, випереджати. Правильним проведенням часу вважається ефективне. Новий рекорд. Нове досягнення. Нова покупка. А потім прийшла пандемія і поставила світ на паузу.

Карантинна норма виправдала тих, хто втомився бігти

Карантинна норма виправдала тих, хто втомився бігти. Тих, хто втомився поспішати. Час працює на тебе не тому, що ти ставиш рекорди, а просто за фактом того, що ти сидиш вдома. Все інше вторинне ‒ і цієї індульгенції неробства мені особисто не вистачатиме.

Фабрика марнославства повалена. Найшикарніший ресторан із доступних ‒ «МакДрайв». Наймальовничіше місце з можливих ‒ ліс. Найцінніша навичка ‒ вміння уживатися з сім'єю. Твоя цілісність вимірюється здатністю бути наодинці з собою ‒ і статусне споживання перестає бути паличкою-виручалочкою.

А ще я думаю про те, що у нас завжди було універсальне виправдання. Графік. Ми звикли з його допомогою пояснювати самих себе ‒ самим собі. Мовляв, саме він не залишає нам часу на щастя. Мовляв, якби не він ‒ ми б читали книги. Писали книги. Витрачали б час на сім'ю. Так ось, хороша новина ‒ графіка більше немає. Останні два місяці у кожного був момент істини. І як вам результати?

Кожен з нас знає десяток причин, чому нещасливий. Тому що немає часу

Кожен з нас знає десяток причин, чому нещасливий. Тому що немає часу. Тому що відрядження. Нам здається, що як тільки в «робочій» частини рівняння почне спадати ‒ в «щасливій» буде приростати. Але виявилося, що в рівнянні багатьох є лише одна сторона ‒ та, що про графік. І якщо вона стоншується, то приростає лише порожнеча.

Можливо, вміння бути щасливим ‒ це теж талант. На зразок таланту писати книги і складати музику. Ми просто прив'язали нашу фригідність до розміру зарплати ‒ і почали виправдовувати своє нещастя власною кар'єрою. Віддаляючи в міру сил від себе той простий факт, що щасливими бути не вміємо. А потім прийшов карантин, замкнув нас наодинці з собою ‒ і змусив два місяці поспіль дивитися у дзеркало.

Вітаю, незнайомцю. У тебе моє обличчя.

Павло Казарін –​ оглядач Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода