Ціни на харчі «незначно зросли» за тиждень – Нацбанк

Протягом тижня ціни на харчі в Україні незначно зросли, повідомляє в «Економічному огляді тижня» Національний банк.

«Зокрема дорожчали фрукти під впливом скорочення пропозиції, а також яловичина і деякі крупи. Зміна цін на продукти харчування, щодо яких запроваджено державний моніторинг, була незначною і різноспрямованою», – йдеться в огляді, опублікованому 22 травня.

Ціни на ліки, за даними НБУ, знижувалися під впливом ринкових факторів, зокрема стабільної ситуації на валютному ринку. Також знижувалися роздрібні ціни на медичні маски завдяки розширенню пропозиції, йдеться в огляді.

«Вартість доставки із закладів громадського харчування практично не змінилася, у тому числі внаслідок певного зниження попиту на цей вид послуг і розширення пропозиції через послаблення обмежень. Ціни на бензин і дизельне паливо практично не змінилися. Винятком став автомобільний газ, ціни на який зростають під впливом збільшення попиту на тлі збільшення пересування населення автотранспортом», – йдеться в повідомленні.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19. Влада повідомила, що в Україні передбачені п’ять етапів виходу з карантину.

З 11 травня в Україні почалося послаблення карантинних заходів, запроваджених раніше через коронавірусну хворобу COVID-19.

Цього тижня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.