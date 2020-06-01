«Краще б обрали Порошенка»: як у Росії і в ОРДЛО оцінили рік Зеленського

Президент України Володимир Зеленський – знову на всіх федеральних каналах Росії. Кремлівські ЗМІ активно критикують Україну та її президента. Така ж риторика і в медіа ОРДЛО. У чому причина атаки? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«Сьогодні виповнився рівно рік з того моменту, як український народ чекав Голобородька, а отримав Зеленського. Він став президентом України і треба сказати – жахливим», – заявив під час ефіру прокремлівський ведучий Володимир Соловйов.

«На жаль, за рік, що Зеленський при владі, мир на Донбас він так і не приніс», – констатував у своїй програмі російський ведучий Дмитро Кисельов.

«Ми так сподівалися на артиста – обіцяв же стати вироком для Порошенка і, пам’ятаєте, в якийсь момент навіть Путін говорив: ну, дайте ж ви Зеленському шанс», – розповідала у програмі «60 хвилин» російська ведуча Ольга Скабєєва.

Від «дайте Зеленському шанс» до «поверніть Україні Порошенка». Пресконференція президента України стала новим поштовхом для пропагандистської машини Кремля. На федеральних телеканалах Росії почалося справжнє словесне змагання – хто витонченіше висловиться про Зеленського.

«З’ясувалося, що чоловік з великими амбіціями, з дико ображеним его, абсолютно не здатний сприймати будь-яку критику, страшенно образливий, вкрай обмежений у своїх риторичних прийомах», – розповідав ведучий у програмі «Вечір з Володимиром Соловйовим» на телеканалі «Россия 24».

«Зеленський зміг довести, що те, що ніколи не тоне, здатне саме себе втопити», – а так висловився експерт у програмі «60 хвилин».

«Ось він як був новачком, так таким і залишився», – заявила Ольга Скабєєва.

Зеленський не виправдав їхніх очікувань, вони сподівалися, що він стане людиною, здатною зіграти в їхню гру

«Абсолютно очевидно, що Зеленський не виправдав їхніх очікувань, тому що вони сподівалися, що він стане людиною, здатною зіграти в їхню гру, на їхньому полі, найголовніше, за їхніми правилами. Але таким він вперто не стає і через це вони, звичайно, страшно незадоволені», – пояснює риторику російських ЗМІ оглядач видання «НВ» Іван Яковина.

Один за іншим телеведучі порівнюють Зеленського з експрезидентом України Петром Порошенком.

«Зеленський нескінченно повторює порожні слова, при цьому вони вже зовсім не відрізняються від риторики Порошенка», – виголошував Володимир Соловйов.

«Але ні справою, ні навіть словом від Порошенка він не відрізняється. Спочатку, якщо ви пам’ятаєте, він, в принципі, напевно соромився говорити «бойовики» – це ж порошенківське слівце, а тепер саме так називає жителів Донбасу. Загалом це не перший рік Зеленського, а шостий порошенківський рік», – сказала Скабєєва у програмі «60 хвилин».

А ось така заява ключового прокремлівського ведучого Володимира Соловйова – зовсім несподіваний поворот:

«– Слава Богу, що він прийшов замість цього «кабана», – заявив гість програми «Вечір з Володимиром Соловйовим».

– Ні, краще б прийшов Порошенко (п'ятий президент України)», – заперечив Соловйов.

Порівнюючи з Порошенком, вони хочуть ще більше очорнити Зеленського

«Порівнюючи з Порошенком, я думаю, вони хочуть ще більше очорнити Зеленського, і нагнітають цей негатив навколо Зеленського. Тому що, об’єктивно, немає нічого такого, що б росіянам було б більш неприємне в Зеленському, ніж в Порошенку. Ну, крім, напевно, марних очікувань», – розповів координатор проєкту «Відкрита інформація в країнах східного партнерства» Роман Шутов.

Те, як і де проходила сама пресконференція президента, теж не давало спокою російським телеведучим.

«На пресконференції, яка була, ввічливо кажучи, напевно, доречна для якогось продавця дешевого шампанського», – сказав Володимир Соловйов.

«Але ця постановка в дусі Білого дому – сильно нагадує пересічну провінційну самодіяльність», – мовиться у програмі російського телеканалу «НТВ».

Дісталося і самому Зеленському.

«Він навіть намагався з журналістами говорити в манері Трампа, але у нього це дуже погано виходило, тому реакція журналістів – вони дивилися на нього як на лайно», – так висловилася експертка у програмі «Вечір з Володимиром Соловйовим».

«Топити» українських президентів на російських телеканалах допомагають і колишні українські політики:

«Надія Савченко, для якої сама поява на забороненому телеканалі «НТВ» здавалася немислимою, добровільно погодилася на інтерв’ю. Це буде розмова, яка стане особливим подаруночком Зеленському на річницю його президенства», – так представили Надію Савченко у сюжеті на «НТВ».

«Я знаю, як це буде використано, я бачила ваші фільми, коли була у російській в’язниці. Я знаю, як ви працюєте», – заявила Савченко.

І тим не менш, колишня народна депутатка погодилася на інтерв’ю. Хоча жодного особливого «подаруночка» Зеленському у програмі не було.

Війна на Донбасі, як завжди, залишається головним інструментом для маніпуляцій.

«Знаєте, для мене головний підсумок року Зеленського – це 140 осіб. 140 жертв в «ЛНР» і «ДНР», – заявив гість програми «Вечір з Володимиром Соловйовим».

«Ставши президентом, він продовжив війну на Донбасі, не відвів війська, не віддав наказ припинити вогонь. Всі Мінські домовленості даремні. Перемігши на президентських виборах «дракона» – він став «драконом» сам», – йдеться у сюжеті «Нові російські сенсації» на «НТВ».

«Тим часом на південному сході України нове загострення», – заявив Дмитро Кисельов.

Пояснення у пропагандистів одне, мовляв, воювати Україні вигідно – просто на зло Росії.

«75 відсотків українців взагалі-то голосували за Зеленського, щоб він припинив війну на Донбасі, а сьогодні він заявив, що не може цього зробити, інакше з Росії знімуть санкції», – такий висновок зробила Ольга Скабєєва у програмі «60 хвилин».

Кремлю потрібна перемога в Україні швидше. Яким чином? Єдиним, який зараз залишається – це дотиснути

«І ось тепер Кремль зрозумів, що не так тепер все буде просто. І дипломатичної перемоги він не зможе отримати в найближчі чотири роки, як мінімум. А у Кремля не так багато часу, тому що санкції тиснуть, бо економіка вступила в фазу, як вони кажуть, «негативного зростання» в Росії, а значить, Кремлю потрібна перемога в Україні швидше. Яким чином? Єдиним, який зараз залишається – це дотиснути. Дотиснути військово, інформаційно, дипломатично», – каже Роман Шутов.

Телеканали бойовиків без зайвої оригінальності вторять російським колегам.

«Всі сподівалися на Голобородька, а отримали найгіршу кавер-версію Порошенка», – заявили на телеканалі бойовиків.

«Ранній Зеленський виявився кровожерливішим за пізнього Порошенка», – ще одна теза на телебаченні в окупації.

«Мені здається, що це людина, яка працює на рейтинг без продукування сенсів. Тобто коли я стала аналізувати», – зазначила нібито «політолог» в одній програм на телеканалі бойовиків.

Схожа теза раніше лунала у програмі Володимира Соловйова, хоч слова місцями поміняли:

«Тому що Зеленський – не політик. Політик – це про сенси. Це виробництво сенсів. Відповідальність за ці сенси. А Зеленський – це машина з виробництва рейтингу».

В цілому, говорять експерти, подібні тези і телепрограми на росіян і жителів окупованих територій вже не діють. І зараз ці меседжі спрямовані на інші цілі.

В Україні досить ретрансляторів цих меседжів в особі місцевих засобів масової інформації, окремих політиків, блогерів, відеоблогерів

«Українська аудиторія зараз менше користується російським телеканалами через те, що до них обмежений доступ. Але у нас в нашій країні досить ретрансляторів цих меседжів в особі місцевих засобів масової інформації, окремих політиків, блогерів, відеоблогерів і так далі. Ті ж меседжі, які зараз просуваються Кремлем на його телеканалах, проникають через ці канали в українську аудиторію – підірвати довіру до української держави, влади, уряду як такому. Підірвати довіру до самої ідеї України. Це зараз одна з тактичних цілей Кремля», – каже Роман Шутов.

Хоча, з іншого боку, кажуть експерти, якщо в Росії продовжують лаяти Україну і президента – значить він, поки, не здається.

Якщо його в Росії лають – значить, все добре і правильно він робить

«Якщо він зробить щось таке, що риторика російських ЗМІ зміниться, то я боюся, що в цьому сенсі риторика його українських опонентів стане раптово справедливою. Зараз вона, як мені здається, здебільшого несправедлива. Краще б він нічого такого не робив, що підвищило б до нього прихильність російських каналів. Бо якщо його в Росії лають – значить, все добре і правильно він робить», – резюмував Іван Яковина.

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