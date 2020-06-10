Зеленський: нова програма МВФ допоможе подолати виклики, спричинені COVID-19

Президент України Володимир Зеленський заявив, що схвалена Міжнародним валютним фондом нова 18-місячна програма stand by для України дозволить подолати виклики, спричинені епідемією коронавірусу.

«Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені COVID-19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером», – йдеться в повідомленні у твітері Зеленського.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів.

Міжнародний валютний фонд серед пріоритетів нової угоди назвав:

пом’якшення впливу кризи на економіку, включно з підтримкою домогосподарств та бізнесів;

забезпечення незалежності центрального банку та гнучкості курсу валют;

захист фінансової стабільності під час відновлення коштів банківського регулювання;

просування в ключових урядових та антикорупційних заходах, щоб підтримати та поглибити нещодавні здобутки.

Рішення Ради директорів МВФ дозволяє надати Україні перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів. Київ розраховує отримати його в червні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Міжнародний валютний фонд очікує, що валовий внутрішній продукт України у 2020 році впаде на 8,2 відсотка.