Рада директорів МВФ схвалила програму співпраці з Україною на 5 млрд доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів.

«Нова програма має за ціль допомогти Україні впоратися зі спричиненими COVID-19 викликами», – повідомили в МВФ.

Міжнародний валютний фонд серед пріоритетів нової угоди назвав:

пом’якшення впливу кризи на економіку, включно з підтримкою домогосподарств та бізнесів;

забезпечення незалежності центрального банку та гнучкості курсу валют;

захист фінансової стабільності під час відновлення коштів банківського регулювання;

просування в ключових урядових та антикорупційних заходах, щоб підтримати та поглибити нещодавні здобутки.

Рішення Ради директорів МВФ дозволяє надати Україні перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів.

Міжнародний валютний фонд очікує, що валовий внутрішній продукт України у 2020 році впаде на 8,2 відсотка.