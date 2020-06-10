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10 червня 2020, Київ 07:21
Новини | Економіка

Рада директорів МВФ схвалила програму співпраці з Україною на 5 млрд доларів

«Нова програма має за ціль допомогти Україні впоратися зі спричиненими COVID-19 викликами»

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів.

«Нова програма має за ціль допомогти Україні впоратися зі спричиненими COVID-19 викликами», – повідомили в МВФ.

Міжнародний валютний фонд серед пріоритетів нової угоди назвав:

  • пом’якшення впливу кризи на економіку, включно з підтримкою домогосподарств та бізнесів;
  • забезпечення незалежності центрального банку та гнучкості курсу валют;
  • захист фінансової стабільності під час відновлення коштів банківського регулювання;
  • просування в ключових урядових та антикорупційних заходах, щоб підтримати та поглибити нещодавні здобутки.

Рішення Ради директорів МВФ дозволяє надати Україні перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів.

Міжнародний валютний фонд очікує, що валовий внутрішній продукт України у 2020 році впаде на 8,2 відсотка.

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