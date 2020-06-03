МВФ анонсував наступного тижня засідання щодо нової програми для України

Виконавча рада МВФ проведе засідання щодо України наступного тижня, у вівторок, 9 червня.

Як йдеться у плані роботи ради МВФ, на засіданні у вівторок ухвалюватиметься рішення щодо нової програми stand-by для України і оцінки виконання попередньої програми від 2015 року.

Влада України і менеджмент МВФ у грудні 2019 року попередньо домовилися про відкриття нової трирічної програми EFF на 5,5 мільярда доларів. Але 7 травня речник МВФ Джеррі Райс повідомив, що фокус переговорів між Україною і Міжнародним валютним фондом змістився з трирічної програми співпраці EFF на 18-місячну програму stand-by. Він вказав на «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та стабілізації».

22 травня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовився із владою України на рівні персоналу про нову угоду на суму 5 мільярдів доларів, щоб допомогти Києву впоратися з економічними наслідками від пандемії коронавірусу.