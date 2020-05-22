МВФ і Україна попередньо домовилися про виділення 5 млрд дол допомоги Києву

Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовився із владою Україн на рівні персоналу про нову угоду на суму 5 мільярдів доларів, щоб допомогти Києву впоратися з економічними наслідками від пандемії коронавірусу.

Як йдеться в повідомленні на сайті МВФ, угода має бути ще схвалена керівництвом і виконавчою радою МВФ. Вони розглянуть угоду «в найближчі тижні», йдеться в заяві фонду.

Повідомляється, що угода спрямована на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки протягом 18 місяців.

Керівник місії МВФ в Україні Іванна Владкова Голлар заявила, що угода дасть можливість Україні «повернутися до зростання і відновити більш широкі реформи, коли криза закінчиться». Очікується, що домовленість також «стане каталізатором додаткової двосторонньої і багатосторонньої фінансової підтримки», додала вона у заяві.

Правління фонду переважно підтримує рекомендації технічних груп.

Українські законодавці минулого тижня схвалили законодавство про банки, що відкриває дорогу для фінансової допомоги від МВФ. Україна вже кілька місяців веде переговори з фондом про позику. Президент України Володимир Зеленський 20 травня висловив упевненість, що до кінця травня буде підписано меморандум з МВФ.