Зеленський підписав закон про банки, який необхідний для співпраці з МВФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про банки, який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Документ передали на підпис президенту 21 травня.

Рада ухвалила відповідний закон 13 травня. Документ передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

З 2014 року Нацбанк вивів із ринку 104 банки. У пояснювальній записці йдеться, що «деякі банки, використовуючи недосконалу судову систему, намагаються знову повернутися на ринок, що створює системні ризики для фінансової стабільності».