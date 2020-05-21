«Зеленський знімає свою маску»: перший рік президентства Зеленського (західна преса)

Західна преса продовжує оцінювати результати першого року президентства Володимира Зеленського. Оглядачі здебільшого погоджуються: на плечі президента лягло чимало викликів, головні обіцянки свої поки він не виконав, а основні виклики – ще попереду.

Президент України Володимир Зеленський знімає свою маску через рік від початку свого президентства, пише оглядач Олівер Керролл в статті для британського видання The Independent. Автор переконаний: численні кризові ситуації змінили президента.

Криза за кризою

Коли Зеленський сів у президентське крісло, він почав енергійно займатися усіма аспектами своєї роботи: війною, миром, корупцією, реформами та бідністю, і українцям здебільшого це подобалося. Потім почалася криза за кризою: внутрішньополітичний скандал в США за участі України, збиття українського пасажирського літака над Іраном, сутички з підтримуваними Росією сепаратистами на сході держави, суперечки всередині команди Зеленського і, зрештою, пандемія коронавірусу.

«Не дивно, що це змінило людину, колись більш відому своїми комічними масками», – зазначає оглядач.

На цьогорічній прес-конференції Зеленський «був у костюмі та грав роль державного діяча», а його поведінка була жорсткішою, більш захисною та набагато більш дратівливою, ніж рік тому, пише Керролл.

«Протягом прес-конференції Зеленський представляв себе різко і часто неввічливо на контрасті із попередником», – пише автор. Нового він сказав мало, окрім того, що натякнув на другу каденцію.

Все ще має підтримку

Судячи з опитувань громадської думки, Зеленський користується широкою підтримкою електорату. «Його особливо високо оцінюють за дії щодо обміну полоненими та відповіді країни на COVID-19. В Україні менша кількість смертей у порівнянні із Західною Європою, незважаючи на її фрагментарну систему охорони здоров'я», – пише автор.

Оля Онух, старший викладач Манчестерського університету, каже, що український президент є одним з небагатьох світових лідерів, яким коронавірус дав «електоральний скачок». Але, на її думку, справжні випробовування його лідерства ще попереду.

Виклик попереду

Після виходу з карантину мільйони громадян стикнуться із бідністю, спричиненою кризою пандемії. Тож щоб уникнути лиха будуть потрібні реформи та єдиний і стабільний уряд – а це «хаотична адміністрація Зеленського не завжди мала», – мовиться у статті.

«У нього на боці і диявол, і янгол, і його місце в історії буде залежати від того, кого він вирішить підтримати», – каже Онух.

«Вердикт» Зеленському

Який «вердикт» винести першому року президентства Володимира Зеленського на посаді? На це питання відповідає матеріал Euronews.

Перший рік президентства був «відзначений кількома міжнародними кризами: від того, що він опинився в центрі судового процесу щодо імпічменту президента США Дональда Трампа й до реагування на пандемію коронавірусу», – йдеться у статті.

Зеленський своїм головним пріоритетом президентства визначив врегулювання конфлікту на сході України, але прогрес у просуванні мирного процесу був незначним. Тим не менш, були певні позитивні кроки, наприклад, коли Росія та Україна здійснили обмін полоненими наприкінці 2019 року, мовиться в статті. Водночас Зеленського критикували за те, що він звільнив підозрюваного в збитті рейсу малайзійських авіаліній над територією східної України – Володимира Цемаха та передав Росії.

Перший рік Зеленського також супроводжували реформи з метою отримання 5,5 мільярдів доларів США від Міжнародного валютного фонду. Наприклад, ухвалили закон про банки, який перешкоджає колишнім керівникам націоналізованих банків повертати їх назад.

На думку аналітика британського дослідницького центру Chatham House Орисі Луцевич, Зеленський міг би досягти й кращих результатів у боротьбі з корупцією, доклавши більше зусиль для реформування судів та створення незалежних правоохоронних органів. Експерти кажуть, що реформа протікає повільно, і кілька політичних потрясінь, включаючи відсторонення прем'єр-міністра у березні, викликали питання щодо майбутніх реформ.

Президент України також відіграв велику роль у імпічменті президента США, зазначає автор. Вся ця історія «відвернула американську та міжнародну увагу від питань, які мали найбільше значення для України, і перетворила нашу країну в історію про президента Трампа», – написав Зеленський у в статті для американської газети The New York Times.

Окремий виклик являє собою криза, спричинена коронавірусом. «Зараз управління економічним відновленням для країни буде дуже складним завданням для Зеленського, коли він як раз починає свій другий президентський рік», – мовиться у статті.

Ще одна стаття з оцінкою результатів першого року роботи українського президента вийшла на сайті британського «Бі-бі-сі». Автор матеріалу, кореспондент Джон Фішер пише, що хоч Зеленський і переміг на виборах на обіцянках реформувати країну та припинити війну на на сході України, поки що нічого з цього він не виконав.

«Тим не менш перші 12 місяців його роботи були багатими на події, і, згідно з останніми опитуваннями, він залишається досить популярним», – мовиться у статті. Автор згадує і про скандал з Трампом, і про збиття українського літака над Тегераном, і про обмін полоненими.

Ситуація з коронавірусом поки що перебуває під контролем, можливо, через дуже раннє рішення ввести карантин, припускає Фішер.

Зміна акцентів

«Але протягом останніх кількох місяців спостерігається певна зміна акцентів. Реформатори, які супроводжували його у прихід до влади, були відсторонені. Є думки, що ідея по-справжньому змінити ситуацію –відкинута», – йдеться у матеріалі.

«Команда мрії» Зеленського довго не протрималася. Олександр Данилюк в ній пробув кілька місяців, Руслан Рябошапка – сім. «(Зеленський) оточив себе дуже слабкими, опортуністичними людьми… Комік привів із собою некомпетентних людей, які зараз керують великими державними установами», – цитує автор Данилюка.

Рябошапка сказав Фішеру, що Зеленський «замість того, щоб обрати боротьбу з олігархами, обрав з ними мир і консенсус».

А от Івана Баканова реформатором назвати ніхто не може, йдеться у статті. Він друг дитинства Зеленського.

Попереду Зеленського чекає ще чотири роки президенства, і багато людей, особливо у Києві, скажуть вам, що він прямує до неминучої катастрофи; що історія повториться, і все закінчиться вуличними демонстраціями, зазначає Фішер.

Проте наразі широка громадськість все ще підтримує його і, незважаючи на невдачі, багато хто все ще вважає президента Зеленського найкращим шансом на зміни України, пише автор.