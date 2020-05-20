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20 травня 2020, Київ 23:26
Новини | Політика

Президент Радіо Свобода відреагував на слова Зеленського про журналіста програми «Схеми»

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, який на пресконференції у середу поскаржився на роботу програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), зокрема на журналіста Михайла Ткача, який нібито «всюди супроводжує кортеж глави держави».

«Активні медіа необхідні для функціонування демократії. Радіо Свобода та «Схеми» не відмовляться від нашої роботи доносити факти, в тому числі незручні, до народу України», – написав у твіттері Джеймі Флай.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський під час пресконференції сказав таке: «Скажіть, будь ласка, чи є у світі хоч одна країна, де в кортежі президента їздить журналіст, прямо всередині кортежу президента, знімаючи або не знімаючи – мені все одно, мені нема що приховувати – але всередині кортежу президента». Також Зеленський зазначив, що журналіст «Схем» Михайло Ткач «перебуває там, де я живу, там, куди я переїжджаю, де я працюю», і він «щодня чи не щодня завжди на посту, як УДО».

Для опису ситуації Володимир Зеленський вжив слово «нахабство» і зазначив, що, на його думку, «це ніяк не пов’язано з жодною етикою, це вже про безпеку держави»: «Мені здається, що між владою і журналістикою не можна переходити на особистості, не можна порушувати закон».

Редакція «Схем» відкидає звинувачення президента у свій бік і заявляє, що працює в інтересах суспільства, а не влади, а всі журналісти програми «діють винятково у межах норм законодавства та відповідно до журналістських стандартів».

«Робота нашої редакції спрямована виключно на висвітлення суспільно важливої інформації, яка б в іншому випадку залишилася таємною або непублічною. Наші журналісти керуються лише інтересами суспільства, а не конкретної влади чи конкретного президента – як і належить незалежній журналістиці. Готуємо розгорнуту відповідь про всі звинувачення Зеленського у бік «Схем», – заявила головна редакторка програми Наталка Седлецька.

Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода – некомерційна медіакорпорація, яка поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення) для аудиторії в 22 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної та Південної Азії 26 мовами.

Радіо Свобода – це незалежна медіакомпанія, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через агентство США з глобальних медіа.

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