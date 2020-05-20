Президент Радіо Свобода відреагував на слова Зеленського про журналіста програми «Схеми»

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, який на пресконференції у середу поскаржився на роботу програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), зокрема на журналіста Михайла Ткача, який нібито «всюди супроводжує кортеж глави держави».

«Активні медіа необхідні для функціонування демократії. Радіо Свобода та «Схеми» не відмовляться від нашої роботи доносити факти, в тому числі незручні, до народу України», – написав у твіттері Джеймі Флай.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський під час пресконференції сказав таке: «Скажіть, будь ласка, чи є у світі хоч одна країна, де в кортежі президента їздить журналіст, прямо всередині кортежу президента, знімаючи або не знімаючи – мені все одно, мені нема що приховувати – але всередині кортежу президента». Також Зеленський зазначив, що журналіст «Схем» Михайло Ткач «перебуває там, де я живу, там, куди я переїжджаю, де я працюю», і він «щодня чи не щодня завжди на посту, як УДО».

Для опису ситуації Володимир Зеленський вжив слово «нахабство» і зазначив, що, на його думку, «це ніяк не пов’язано з жодною етикою, це вже про безпеку держави»: «Мені здається, що між владою і журналістикою не можна переходити на особистості, не можна порушувати закон».

Редакція «Схем» відкидає звинувачення президента у свій бік і заявляє, що працює в інтересах суспільства, а не влади, а всі журналісти програми «діють винятково у межах норм законодавства та відповідно до журналістських стандартів».

«Робота нашої редакції спрямована виключно на висвітлення суспільно важливої інформації, яка б в іншому випадку залишилася таємною або непублічною. Наші журналісти керуються лише інтересами суспільства, а не конкретної влади чи конкретного президента – як і належить незалежній журналістиці. Готуємо розгорнуту відповідь про всі звинувачення Зеленського у бік «Схем», – заявила головна редакторка програми Наталка Седлецька.

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