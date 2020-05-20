Зеленський поскаржився на журналіста «Схем» – редакція нагадує, що працює в інтересах суспільства, а не влади

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня поскаржився на роботу програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), зокрема на журналіста Михайла Ткача, який нібито «всюди супроводжує кортеж глави держави».

Редакція відкидає звинувачення президента у свій бік і заявляє, що працює в інтересах суспільства, а не влади, а всі журналісти програми «діють виключно у межах норм законодавства та відповідно до журналістських стандартів».



«Скажіть, будь ласка, чи є у світі хоч одна країна, де в кортежі президента їздить журналіст, прямо всередині кортежу президента, знімаючи або не знімаючи – мені все одно, мені нема що приховувати – але всередині кортежу президента», – заявив Зеленський під час пресконференції, зазначивши, що журналіст «Схем» Михайло Ткач «перебуває там, де я живу, там, куди я переїжджаю, де я працюю», і він «щодня чи не щодня завжди на посту, як УДО».

Для опису ситуації Володимир Зеленський вжив слово «нахабство» і зазначив, що, на його думку, «це ніяк не пов’язано з жодною етикою, це вже про безпеку держави»: «Мені здається, що між владою і журналістикою не можна переходити на особистості, не можна порушувати закон».



У свою чергу, редакція програми «Схеми» відкидає звинувачення президента на свою адресу і наполягає, що її журналісти діють виключно в межах чинного законодавста та відповідно до стандартів.



«Президент вирішив поскаржитись на нашу роботу публічно. Схоже, українській владі сильно дошкуляє робота незалежних медіа, які висвітлюють її вади та невиконані обіцянки. Зеленський навіть перейшов на особистості, зробивши випад у бік Михайла Ткача, автора численних резонансних журналістських розслідувань про те, що насправді відбувається у кулуарах української політики. Редакція програми «Схеми» заявляє, що всі наші журналісти, включно з Михайлом Ткачем діють виключно у межах норм законодавства та відповідно до журналістських стандартів. Радіо Свобода – видання з понад 65-річною історією», – заявила головна редакторка програми Наталка Седлецька.



Також вона додала: «Робота нашої редакції спрямована виключно на висвітлення суспільно важливої інформації, яка б в іншому випадку залишилася таємною або непублічною. Наші журналісти керуються лише інтересами суспільства, а не конкретної влади чи конкретного президента – як і належить незалежній журналістиці. Готуємо розгорнуту відповідь про всі звинувачення Зеленського у бік «Схем».

20 травня, через рік після інавгурації, президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію у парку біля Маріїнського палацу в Києві.

Єдина масштабна пресконференція президента до цього відбулася 10 жовтня, коли він зібрав журналістів на 14-годинний пресмарафон.