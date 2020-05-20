Зеленський про можливий другий термін президентства: я подумаю

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що подумає про те, чи балотуватися на другий термін.

Зеленський сказав про це 20 травня у Києві на пресконференції, присвяченій року його президентства.

«Чесно кажучи, щиро: одного терміну не вистачить», щоб виконати все, що обіцяв, – заявив Зеленський, відповідаючи на питання журналіста.

На уточнювальне питання, чи буде точно він балотуватися на другий президентський термін, Зеленський відповів: «Я подумаю».

У січні Володимир Зеленський заявляв, що не збирається балотуватися на другий президентський термін, і сказав, що має намір після завершення першого терміну «передати ключики від нової України» своєму наступнику.

20 травня виповнюється рік із дня інавгурації Володимира Зеленського.