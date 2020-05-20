Офіційний Київ назвав «мовою ворожнечі» репліки МЗС Росії про рік президентства Зеленського

Мова ворожнечі сьогоднішньої заяви Міністерства закордонних справ Росії ставить під сумнів налаштованість російської сторони до дипломатичного врегулювання, йдеться у заяві МЗС України у відповідь на поширену раніше 20 травня заяву МЗС Росії щодо річниці вступу на посаду президента України Володимира Зеленського.

«Мова ворожнечі коментаря МЗС РФ не містить навіть натяку на конструктив і ставить під сумнів налаштованість російської сторони до дипломатичного врегулювання. Натомість Україна займає конструктивну позицію у Нормандському форматі та Мінському процесі і прагне дипломатичним шляхом врегулювати конфлікт, вносячи відповідні ініціативи. Останнім свідченням цього є нова делегація України в Тристоронній контактній групі та її конструктивна позиція під час останнього засідання групи», – йдеться у заяві МЗС України.

У міністерстві наголошують, що справжньою причиною, яка руйнує співпрацю між двома державами, є «російська збройна агресія проти України, що триває, окупація Росією українських територій та незаконне утримання нею українських громадян».

«Очікуємо на зміну Росією пропагандистської риторики і перехід до конструктивної взаємодії з метою деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей і Криму», – зазначили українські дипломати.

20 травня російське зовнішньополітичне відомство в оцінці року президента Володимира Зеленського використало низку критичних формулювань щодо його діяльності на посту, заявивши, серед іншого, про нагнітання напруженості у відносинах з Росією. Це сталося незабаром після того, як президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію з нагоди року свого вступу на посаду глави держави, в перебігу якої понад три години відповідав на запитання журналістів. Про деталі читайте тут.