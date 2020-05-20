«США твердо стоять на боці народу України» – американське посольство про «рік Зеленського»

Посольство США в Україні з нагоди року вступу на посаду президента Володимира Зеленського виступило 20 травня із заявою з цієї нагоди.

«Ми вітаємо президента Зеленського та його адміністрацію з першою річницею перебування при владі. Коли його обрали президентом, США щиро вітали його відданість справі впровадженню реформ, необхідних для переходу України в нову еру, ознаменовану стабільністю, процвітанням, демократією та подальшою інтеграцією в Європу. Ми високо цінуємо прогрес, досягнутий цьогоріч. Понад 130 українців, несправедливо затриманих Росією та її ставлениками, повернулися до своїх сімей. Уряд завершив процес анбандлінгу у секторі природного газу, що є важливим кроком у зміцненні енергетичної безпеки України. Просунулися вперед зусилля з децентралізації задля розширення можливостей місцевих громад. Україна здійснила багато реформ, необхідних для нової програми МВФ», – йдеться у заяві.

Також американські дипломати стверджують, що президент Зеленський та його команда «просуваються вперед у питаннях усунення олігархічної системи в України, зміцнення верховенства права та забезпечення незалежності та доброчесності антикорупційних та правоохоронних установ».

«Ми продовжуватимемо працювати з владою країни для досягнення її цілей, і ми закликаємо народних депутатів, місцевих та регіональних посадовців протистояти спробам певних корисливих кіл уповільнити прогрес. Розпочинається другий рік президентства Володимира Зеленського, і Сполучені Штати твердо стоять на боці народу України у підтримці демократичної та успішної України, що перебуває у безпеці в межах своїх міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у заяві.

Раніше сьогодні МЗС Росії навпаки розкритикувало роботу президента України Володимира Зеленського за рік перебування на посаді.

Сьогодні у Києві президент України Володимир Зеленський давав пресконференцію з нагоди року свого вступу на посаду глави держави, він понад три години відповідав на запитання журналістів. Про деталі читайте тут.