«Корупції не стало менше, слова розійшлися із вчинками» – МЗС Росії про рік президентства Зеленського

Міністерство закордонних справ Росії у середу виступило з офіційною заявою до річниці вступу на посаду президента України Володимира Зеленського.

«Йдучи у владу, В. О. Зеленський обіцяв позбавити українців від спадщини П.О. Порошенка, почати реальні реформи, принести мир на Донбас і змінити життя на краще. Чимало слів тоді було сказано про необхідність подолання розколу в суспільстві, «вміння жити один з одним, попри розбіжності». Минулий рік показав, що все це були декларації про добрі наміри. За усталеною в Києві традицією, слова чергового президента знову розійшлися з вчинками. Корупції не стало менше, не послабився вплив олігархату на владу. Не отримують втілення обіцянки розслідувати фінансові махінації і казнокрадство П.О. Порошенка і його оточення, події на Майдані 2013-2014 рр., політичні вбивства та інші злочини колишнього режиму», – йдеться у заяві російського МЗС.

Російське зовнішньополітичне відомство в оцінці року президента Володимира Зеленського використовує у своїй заяві також формулювання – «просування земельної реформи за вказівкою ззовні», «дискримінаційний закон про державну мову», «зачистка інформаційного поля і придушення інакомислення», «відсутність у нинішньої влади політичної волі до виконання Мінських угод», «нагнітання напруженості у відносинах з Росією», «наступ на російську мову і культуру», «нові санкції проти російських громадян і юридичних осіб».

«Буде не дивно, якщо в кінці президентства В.О. Зеленского в Україні палитимуть книги Толстого, Чехова, Достоєвського і Гоголя, будуть трощити вцілілі пам’ятники великим діячам Росії та України, які зробили внесок в спільну культуру. Сумно, але сьогодні русофобія отримує в Україні нове дихання, зводиться, як і при П.О. Порошенко, в ранг державної політики», – йдеться у заяві.

Офіційний Київ наразі публічно не реагував на таку заяву МЗС Росії.

Сьогодні у Києві президенгт України Володимир Зеленський давав пресконференцію з нагоди року свого вступу на посаду глави держави, він понад три години відповідав на запитання журналістів. Про деталі читайте тут.