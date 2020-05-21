Закон про банки передали на підпис президенту, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

21 травня документ підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

Рада ухвалила відповідний закон 13 травня. Документ передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

З 2014 року Нацбанк вивів із ринку 104 банки. У пояснювальній записці йдеться, що «деякі банки, використовуючи недосконалу судову систему, намагаються знову повернутися на ринок, що створює системні ризики для фінансової стабільності».

Ухвалення закону є ключовою умовою співпраці з Міжнародним валютним фондом.