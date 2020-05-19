Парламент розблокував закон про банки

Верховна Рада розблокувала закон про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Тепер його зможуть підписати голова парламенту та президент.

Народні депутати відхилили обидві постанови про скасування результатів свого голосування за банківський закон. За першу з цих постанов проголосували 78 народних депутатів при 226 необхідних, за другу – 84.

13 травня Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому за закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Документ передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

З 2014 року Нацбанк вивів із ринку 104 банки. У пояснювальній записці йдеться, що «деякі банки, використовуючи недосконалу судову систему, намагаються знову повернутися на ринок, що створює системні ризики для фінансової стабільності».

Ухвалення закону є ключовою умовою співпраці з Міжнародним валютним фондом.