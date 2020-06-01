МВФ підтримує ініціативи уряду в питанні тарифів на газ та електроенергію – Марченко

Міжнародний валютний фонд підтримує ініціативи уряду в питанні тарифів на газ та електроенергію, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу МВФ. Але зараз ми бачимо з боку МВФ підтримку ініціатив уряду у цьому питанні», – сказав Марченко.

Він уточнив, що в межах програми Stand-by питання тарифів не підіймають.

22 травня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовився із владою України на рівні персоналу про нову угоду на суму 5 мільярдів доларів, щоб допомогти Києву впоратися з економічними наслідками від пандемії коронавірусу.

За словами міністра фінансів, засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду очікується 5 червня. Після цього мають надати транш.