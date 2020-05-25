Шмигаль: ми чекаємо транш МВФ орієнтовно наступного тижня

Уряд України очікує транш від Міжнародного валютного фонду наступного тижня. Про це заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми з ними вийшли фактично на фінішну пряму. Умови зрозумілі, ми чекаємо транш орієнтовно наступного тижня. З точки зору розуміння ситуації, МВФ прийняло відповідні рішення, а ми виконали всі домовленості, які у нас були, не дивлячись на деякий скептицизм окремих експертів», – зазначив очільник уряду.

Верховна Рада 13 травня ухвалила в цілому законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

22 травня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовився із владою України на рівні персоналу про нову угоду на суму 5 мільярдів доларів, щоб допомогти Києву впоратися з економічними наслідками від пандемії коронавірусу.