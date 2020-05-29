Голова МВФ привітала ухвалення банківського закону

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва привітала ухвалення закону про банки. Про це вона сказала в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Офіс президента 29 травня.

«Крісталіна Георгієва привітала ухвалення закону щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, зазначивши, що він захищає платників податків в Україні», – йдеться в заяві офісу.

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За повідомленням, Георгієва повідомила, що Рада директорів МВФ затвердить перший транш узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців «найближчим часом».​

«Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії», – повідомляє пресслужба ОП.

За повідомленням, Зеленський подякував Георгієвій за «стабільне партнерство». Він також вказав на те, що статистика хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні лишається високою, але водночас зростає кількість тих, хто одужав.

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21 травня Володимир Зеленський підписав закон про банки, який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом.​

Рада ухвалила відповідний закон 13 травня. Документ передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.