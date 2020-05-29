Єврокомісія схвалила надання Україні чергового пакету макрофінансової допомоги

Європейська комісія схвалила надання Україні позики на суму в 500 мільйонів євро в рамках своєї четвертої програми макрофінансової допомоги Києву і готує й подальшу допомогу на боротьбу з коронавірусом.

Таким чином, мовиться в повідомленні Єврокомісії, Європейський союз надав Україні макрофінансову допомогу на загальну суму позик у 3,8 мільярда євро від 2014 року, і це найбільший обсяг такої допомоги, що її ЄС надав будь-якій окремій країні-партнерові.

При цьому в ЄС звернули увагу, що, крім цього, там також готують надання Україні подальшої термінової допомоги для боротьби з наслідками коронавірусної пандемії.

«Україна залишається серед пріоритетів у європейському порядку денному. Ми продовжуємо її політичну, фінансову і технічну підтримку, особливо в нинішній час кризи, щоб підтримати реформи в Україні з метою створити більш стійку економіку. За четвертою програмою макрофінансової допомоги ЄС Україна досягла необхідних показників щодо реформ, і ми готуємо надання 500 мільйонів євро. А щоб допомогти нашим сусідам впоратися з наслідками пандемії, ми надаємо Україні подальшу термінову макрофінансову допомогу на суму в 1,2 мільярда євро», – сказав Валдіс Домбровскіс, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з економічних питань, який також відповідає за макрофінансову допомогу Україні.

А єврокомісар у справах економіки Паоло Джентілоні додав: «Ця остання позика на 500 мільйонів євро – ще один доказ нашої рішучості активно підтримувати Україну і її народ у ці складні часи. Ми також надамо Україні подальшу термінову допомогу в рамках великого пакета підтримки в часи кризи з пандемією, який покриває десять країн-сусідів. Криза не знає кордонів – і європейська солідарність не зупиняється на кордонах Європейського союзу».

Надання нинішнього другого і останнього траншу макрофінансової допомоги стало можливим після того, як Україна виконала дванадцять вимог, узгоджених із ЄС. Серед них – заходи в галузях боротьби з корупцією і відмиванням грошей, управління державними фінансами, банківського сектору, енергетики, охорони здоров’я і соціальної політики.

Крім того, зазначили в ЄС, Україна нині завершує узгоджувати нову угоду «стенд-бай» із Міжнародним валютним фондом і виконала також пов’язані з цим вимоги.

Кошти за програмою макрофінансової допомоги надаються як позика на великий термін під низький відсоток. Перший транш нинішньої програми на суму в 500 мільйонів євро був наданий Україні у грудні 2018 року після того, як її влада виконала необхідні вимоги.

Крім того, ЄС надасть Україні інший пакет макрофінансової допомоги на 1,2 мільярда євро, що має на меті обмежити негативні економічні наслідки коронавірусної пандемії. Перший транш цього пакету Єврокомісія готова надати Україні відразу після укладення з Києвом меморандуму про порозуміння. В ньому будуть прописані умови, які Україна зобов’яжеться виконати, щоб отримати другий транш цієї допомоги.

Програми макрофінансової допомоги Євросоюзу призначені для країн-сусідів як надзвичайний інструмент реагування на кризи у випадку, якщо ці країни наштовхуються на проблеми з балансом платежів, і є доповненнями до допомоги, яку надає МВФ.

Нинішню четверту програму макрофінансової допомоги на загальну суму до 1 мільярда євро ЄС схвалив для України на її прохання 2018 року. Перед тим Україна отримала за такими ж програмами позик на суму в 2,8 мільярда євро за час від 2014 до 2017 року: 1,6 мільярда євро за двома першими програмами в 2014–2015 роках і 1,2 мільярда євро за третьою програмою в 2015–2017 роках.

Крім макрофінансової допомоги, ЄС підтримує Україну через низку інших інструментів, таких, як технічна допомога, гуманітарна допомога, бюджетна підтримка і фінансові інструменти на підтримку інвестицій в інфраструктуру і в мале і середнє підприємництво.