Рада ЄС дала «зелене світло» для 1,2 млрд євро допомоги Україні

Рада Європейського союзу дала «зелене світло» для трьох мільярдів євро макрофінансової допомоги для країн-сусідів на боротьбу з викликаною коронавірусом економічною кризою. З цих грошей Україна має отримати 1,2 мільярда євро.

5 травня посли ЄС затвердили відповідне рішення Європейської комісії.

Тепер країни повинні укласти з ЄС меморандум про порозуміння. Текст має затвердити Європейський парламент та Рада ЄС.

На тлі ситуації з коронавірусом Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 3,5% у 2020 році. Міжнародний валютний фонд має більш песимістичні прогнози – 7,7% падіння.

При цьому Національний банк України очікує, що ВВП впаде на 5%.