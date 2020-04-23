ВВП України впаде на 5% у 2020 році – прогноз НБУ

Українська економіка скоротиться на 5% у 2020 році «внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи», прогнозує Національний банк України. Регулятор також очікує, що економіка «відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки».

«Негативний вплив пандемії на українську економіку очікується відносно короткостроковим, але досить потужним. Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання та зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує експортні можливості країни. За нашими оцінками, вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться упродовж другого кварталу цього року», – твердять аналітики НБУ і припускають, що «поступове скасування карантинних обмежень зумовить відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року».

Минулого тижня у звіті «Перспективи розвитку світової економіки» Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту України на 7,7% у 2020 році. Водночас уже у 2021 році ВВП зросте на 3,6%, вважають у МВФ.