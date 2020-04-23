Національний банк знизив облікову ставку до 8%

Національний банк України знизив облікову ставку із 10 до 8%.

«Продовження пом’якшення монетарної політики має на меті подальшу підтримку економіки в умовах пандемії та карантинних заходів», – пояснив голова НБУ Яків Смолій.

За його словами, інфляція в березні-квітні залишалася нижчою від очікувань, попри тимчасове зростання цін. У березні інфляція сповільнилася до 2,3%. Зростання цін стримовало здешевлення енергоносіїв, відображення залишкових ефектів від торішнього зміцнення гривні та збільшення пропозиції сирих продуктів харчування.

Упродовж року Національний банк планує знизити облікову ставку до 7%.

За попередніми даними, інфляція у квітні залишається нижчою, ніж три відсотки.

Востаннє облікова ставка перебувала на рівні нижче 10% у червні 2014 року.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів.