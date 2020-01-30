НБУ знизив облікову ставку до 11%

Національний банк України знизив облікову ставку на 2,5% – до 11% з 31 січня 2020 року.

«Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання», – заявили в НБУ.

Регулятор відзначає, що у 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4,1% (з 9,8% у 2018 році) – найнижчого рівня за останні шість років.

«Національний банк досягнув середньострокової інфляційної цілі 5%, яку декларував з 2015 року, навіть швидше, ніж очікувалося. Зміцнення гривні мало вирішальний вплив на стрімке уповільнення інфляції наприкінці 2019 року, нівелювавши ефекти досить сильного споживчого попиту», – ідеться в заяві НБУ.

У грудні 2019 року Національний банк України знизив облікову ставку на два відсоткові пункти до 13,5%.

Перед цим зниження облікової ставки Національним банком (до 15,5%) відбулося 24 жовтня.

У квітні цього року Національний банк України вперше за два роки знизив облікову ставку до 17,5% річних з 18%.

Востаннє до цього Нацбанк знижував облікову ставку в травні 2017 року. На рівні 18% вона була з вересня 2018 року.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 12 березня

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів.