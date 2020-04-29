ЄС візьме гроші в борг, щоби позичити їх Україні та ще 9 країнам для боротьби з коронавірусом – Домбровскіс

У Європейському союзі минулого тижня вирішили надати Україні 1,2 мільярда євро для протидії коронавірусу. Загалом ЄС виділяє близько трьох мільярдів євро десятьом країнам-сусідам, серед них Грузія, Молдова, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія. Пропозицію Європейської комісії мають ще схвалити Європейський парламент та Рада ЄС. Що собою становить цей пакет макрофінансової допомоги ЄС, на яких умовах вона надається, в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

– Якщо говорити про умови, то, насправді, умови легші, ніж для звичайних програм макрофінансової допомоги. Тому що, по-перше, ми не очікуємо, що має бути в дії повноцінна програма співпраці з МВФ. Достатньо мати певного роду превентивну програму МВФ*, щоб засоби швидкого фінансування були доступними, які також легші в плані умов.

По-друге, також, з огляду на виключні обставини, ми бачимо ці програми коротшими. Отже, однорічні програми, потенційно – два транші. Перша виплата, ймовірно, буде без жодних умов. І умови для другої виплати легші, ніж зазвичай.

– Але чому ці країни мають приймати європейські гроші, якщо вони можуть отримати дешеві кредити від Китаю чи Росії, замість цього?

Ми насправді самі позичаємо ці гроші. І передаємо ці гроші на практично таких самих умовах, додаючи невеличку адміністративну плату

– Я би хотів наголосити, що ми тут не на змаганнях з іншими потенційними кредиторами. І ми не ставимо на меті покрити всі потреби у зовнішньому фінансуванні, які потребують ці країни. Насправді, навпаки. Це дещо, що має розглядатися в контексті інших позик. Тож країни будуть отримувати фінансові ресурси з існуючих програм, як я вже сказав, МВФ…

Перевага макрофінансової допомоги МВФ у тому, що ми насправді самі позичаємо ці гроші. А Євросоюз має можливість позичати гроші з рейтингом «три А», тобто на дуже сприятливих умовах. І ми передаємо ці гроші на практично таких самих умовах, додаючи невеличку адміністративну плату, тому вартість фінансів – насправді є досить вигідною для тих наших сусідів, які отримують цю допомогу.

– Але ці країни матимуть більше боргів, якщо вони будуть брати ці позики. Чи не є це проблемою?

– Ідея тут в тому, що макрофінансова допомога допомагає цим країнам покривати їхні потреби у зовнішніх фінансах. Ці потреби у зовнішніх фінансах все одно є, тому що всі країни зараз під впливом пандемії коронавірусу, отже мають додаткові витрати, пов’язані із цим, економіки сповільнюються, якщо не входять в рецесію, як результат омбежувальних заходів. Отже, потреба в фінансах – збільшилася. І програми макрофінансової допомоги дозволяє покрити ці потреби в фінансах зі значно меншою відсотковою ставкою, ніж ці країни зазвичай можуть отримати на ринку.

*очевидно, мова йже про Precautionary and Liquidity Line.