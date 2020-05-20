Зеленський подякував Єврокомісії за рішення виділити Україні 1,2 млрд євро допомоги

Президент Володимир Зеленський подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за рішення започаткувати програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 мільярда євро. Як повідомили в Офісі президента, про це йшлося в перебігу телефонної розмови Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн.

«Нам необхідна двостороння допомога з боку Європейського Союзу для стабілізації економіки та державних фінансів. Ми готові до конструктивної співпраці з метою швидкого започаткування та реалізації цієї програми макрофінансової допомоги», – цитує Зеленського його канцелярія.

Повідомляється, що сторони також порушили питання подолання наслідків пандемії коронавірусу, безпекової ситуації на сході України та політичного діалогу між Україною та ЄС.

Раніше сьогодні Рада ЄС погодила виділення 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги десятьом країнам з офіційно визнаною перспективою членства та країнам-сусідам для допомоги у подоланні наслідків пандемії коронавірусу. У цьому переліку країн Україні передбачене виділення 1,2 мільярда євро.