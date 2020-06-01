Засідання Ради директорів МВФ очікується 5 червня – міністр

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду очікується 5 червня, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

«За інформацією, отриманою з Фонду, засідання очікується орієнтовно 5 червня. Це – попередня інформація. Точніше можна буде сказати наступного тижня (інтерв'ю записане 28 травня – ред.). Чому не цього місяця? Є внутрішні процедури МВФ. Плюс Memorial Day – у США вихідний, він забрав у нас один день. І, напевно, деякі нюанси там не встигають узгодити», – сказав Марченко.

Він розповів, що після засідання Ради директорів мають виділити транш.

Міністр пояснив, що Міжнародний валютний фонд вирішив змінити програму співпраці з Україною, оскільки ні для кого не відкриває зараз програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility).

«Основний аргумент: МВФ каже, що ми – в економічній кризі і ми не можемо спланувати програму на три роки. Адже EFF – трирічна програма. Це був єдиний аргумент. Ми довго боролися за EFF, оскільки пройшли по ній 99% шляху. Для нас це була досить несподівана історія», – заявив Марченко.

22 травня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовився із владою України на рівні персоналу про нову угоду на суму 5 мільярдів доларів, щоб допомогти Києву впоратися з економічними наслідками від пандемії коронавірусу.