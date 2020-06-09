НБУ послабив гривню на чотири копійки – вперше за майже два тижні

Національний банк України встановив на 10 червня курс 26 гривень 64 копійки за долар, це на чотири копійки більше за офіційний курс на 9 червня.

Регулятор послабив національну валюту вперше від 28 травня, коли курс уперше за місяць сягнув позначки 27 гривень за долар. У цілому в коридорі 26,5–27 гривень котирування американської валюти перебувають уже понад два місяці, від кінця квітня.

Торги на українському міжбанківському ринку завершилися на рівні 26 гривень 64,5–66,5 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

«Нацбанк продовжить поповнювати резерви за рахунок інтервенцій при надлишку долара на торгах. Додасть пропозиції валюти на сесії і зарахування українським компаніям валютної виручки практично за два дні через вихідний у нас понеділок. Попит же може зрости за рахунок виходу на торги тих «дочок» іноземних компаній, хто поки ще не закрив свої обсяги виведення дивідендів. Це періодично може стимулювати зростання котирувань протягом дня на невеликі проміжки часу», – відзначали на початку торгів експерти сайту «Мінфін».

Ринок також очікує на рішення МВФ – 9 червня очікується вердикт щодо виділення Україні першого траншу за новою програмою співпраці.