«Україна продала свій суверенітет МВФ», «Протести в Америці – це прелюдія до колапсу США»: ключові антизахідні наративи минулого тижня

(Рубрика «Точка зору»)

«Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org відстежують антизахідні наративи в Україні, які спрямовані на підрив довіри до демократії та інтеграції України до ЄС і НАТО, й публікують регулярні щотижневі та щомісячні звіти, а також висвітлюють конкретні меседжі, щойно вони з'являються.

Із 25 травня по 1 червня в інформаційному просторі України найбільш поширеними були такі антизахідні наративи:

Україна продала свій суверенітет за черговий транш від МВФ;

Протести в Сполучених Штатах Америки є прелюдією до їх розпаду;

Україна не має жодної вигоди від євроінтеграції;

Захід діє проти «Опозиційної платформи – За життя».

Розгляньмо ці наративи детальніше.

«Україна продала свій суверенітет МВФ»

Цього тижня у пресі опублікували витік меморандуму між Україною та МВФ про надання нового кредиту. Його зміст був найбільш обговорюваною темою тижня. Багато антизахідних діячів заявили, що Україна продала свій суверенітет за 5 мільярдів доларів.

Журналісти Strana.ua вивчили весь текст меморандуму й перерахували вимоги МВФ. Згідно зі статтею, «новый кредит МВФ означает усиление налоговой нагрузки на бизнес и полный запрет на льготы и преференции, что минимизирует возможности быстрого восстановление экономики после кризиса». «Для рядовых украинцев договоренности с МВФ тоже не обещают ничего хорошего. Медицина станет менее доступной и платной, как и школы для детей. Коммунальные тарифы будут только расти. Также есть риск повышения пенсионного возраста», – йдеться в публікації. Цю статтю у повному обсязі переопублікували на офіційній фейсбучній сторінці Миколи Азарова, союзника Віктора Януковича та прем’єр-міністра України у 2010–2014 роках.

Тетяна Плачкова, депутатка від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», написала у фейсбуці, що, підписавши меморандум між Україною та МВФ, уряд погодився продати суверенітет України. «Самое интересное, что представители украинской стороны уже заявили, что готовы выполнить все эти условия и что среди них «нет проблемных». Если продажа суверенитета страны за очередной транш не проблема – о чем вообще можно говорить?» – дивувалася Плачкова.

Андрій Портнов, адвокат і колишній радник президента України Віктора Януковича (2010–2014), також стверджував у своєму телеграм-каналі, що новий меморандум не принесе нічого доброго для України. «Дорогие правители, похоже вы одним документом подарили всё, что не успел разбазарить даже ваш полный прообраз, идейный вдохновитель и по совместительству бывший Президент [Петро Порошенко]. Вы подарили сразу все сферы и отрасли», – написав Портнов.

Юлія Тимошенко, лідерка партії «Батьківщина», стверджувала, що уряд веде переговори з МВФ за спиною пересічних українців. «Закони проти інтересів України – про розпродаж сільськогосподарської землі та про знищення Національного банку як державної інституції – президент Зеленський підписав, але жодних кредитів МВФ Україна не отримала. Натомість ми отримали новий переговорний процес з МВФ та нові умови», – сказала Тимошенко.

«Протести в Америці – це прелюдія до колапсу США»

Антизахідні діячі використовують протести у США, які почались у Міннеаполісі, щоби поширювати наратив про глибоку кризу у США.

Андрій Головачов, відверто проросійський коментатор, якого часто цитують російські пропагандистські вебсайти, як-от ukraina.ru, пише у фейсбуці, що у США відбувається «восстание плебса», і саме це є передвісником колапсу країни. «Главный вопрос, однако, не в том: распадутся США или нет? Тут уже нет интриги. Главный вопрос это: в какой форме США распадутся?» – стверджує Головачов. Він описує три сценарії. По-перше, США можуть «тихо згаснути». По-друге, «их распаду будет предшествовать пару региональных войн, которые США проиграют, гражданская война в самих США или ядерная война». Цей допис перепублікувало видання strana.ua.

Телеграм-канал «Klymenko Time» намагався прив’язати протест до демократів та Джорджа Сороса. Згідно з дописом на каналі, Джо Байден підтримує протести і намагається заробити на цьому політичні бали. «Сама акция явно уже не о Флойде. Это акция против Трампа. И она выгодна конкретному человеку – его противнику Джо Байдену», – йдеться у дописі. «Klymenko Time» також пише, що члени передвиборчого штабу Байдена допомагають протестувальникам через довірених осіб. Telegram-канал також натякає, що «алгоритм протеста в Миннесоте чем-то похож на те, что были в Украине или в Грузии», які нібито фінансував Захід. Мовляв, є в цьому «какая-то ирония».

«Україна не має жодної вигоди від євроінтеграції»

Анатолій Шарій, популярний ютуб-блогер та лідер «Партії Шарія», у своїй відеореакції на одну із онлайн-дискусій в рамках Київського безпекового форуму розкритикував співпрацю України з ЄС. За словами Шарія, фінансова допомога Євросоюзу – незначна; водночас глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі (ГВЗВТ) є вигідною лише для Євросоюзу. Шарій також натякнув, що безвізовий режим – лише подачка Україні з боку ЄС «Безвизовый режим для помощи Украине?.. Я думал, это бусы дали: «Вы продали нам ваше золото – возьмите бусы», – сказав Шарій, натякаючи на історію колонізації.

Віктор Медведчук, один з лідерів «Опозиційної платформи – За життя», підкреслив у інтерв’ю телеканалу NewsOne (який він нібито контролює), що вільна торгівля з ЄС руйнує економіку України. «Мы не получили рынка сбыта продукции и услуг среди стран ЕС. Но мы потеряли рынки сбыта РФ, стран СНГ и не развивали рынки сбыта нашей продукции, услуг в странах Азиатского-Тихоокеанского региона», – наголосив Медведчук. Він також стверджував, що «нас [українців] загнали в глухой угол уничтожения экономики через зону свободной торговли с ЕС».

Євгеній Шевченко, народний депутат від партії «Слуга народу», зауважив під час ток-шоу на телеканалі ZIK, що Петро Порошенко «бездумно подписал» Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом одразу після своєї інавгурації. За словами Шевченка, Україна отримала несприятливі умови на європейському ринку з огляду на експортні квоти і в той же час втратила російський ринок, який був більш вигідним для України.

«Захід діє проти Опозиційної платформи – За життя»

23 травня активісти ультраправої партії «Національний корпус» атакували офіс партії «Опозиційна платформа – За життя» в Києві. Опозиційні політики у своїй заяві наголосили, що «это нападение на офис является попыткой мести за принципиальную позицию нашей партии в вопросах выполнения Минских соглашений и установления мира на Донбассе, а также недопустимости внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки».

Ця історія отримала продовження, коли проти деяких членів партії «Опозиційна платформа – За життя» відкрили кримінальне провадження через їхній візит до Москви у березні для зустрічі з депутатами Державної думи Росії. «А почему сегодня представители «Голоса» инициировали возбуждение уголовного дела? Все очень просто: мы перешли дорогу их хозяевам. А их хозяева – это Сорос, это американцы», – Віктор Медведчук наголосив в ефірі телеканалу 112 Україна.

ПРИМІТКА. ЧОМУ МИ РОБИМО ЦЕ ДОСЛІДЖЕННЯ​

За останні роки, особливо після минулорічних виборів, антизахідні та антидемократичні наративи дедалі більше ширяться в українському інформаційному просторі. Вони спрямовані на підрив довіри до демократії та створення страшного образу «Заходу» («Європи», «Америки», «Сороса», «МВФ»), який намагається знищити суверенітет України. Такі наративи, як правило, поширюють російські та проросійські інформаційні джерела. Однак тепер до них приєднуються все більш помітні «реваншистські» політики епохи експрезидента Віктора Януковича (Андрій Портнов, Олена Лукаш тощо); сили, близькі до олігарха Ігора Коломойського та навіть експрем'єрки Юлії Тимошенко.

ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org у співпраці з SemanticForce and Looqme здійснюють моніторинг таких наративів. Ми публікуємо регулярні щотижневі та щомісячні звіти, а також оперативно висвітлюємо конкретні меседжі, щойно вони з'являються.

Матеріал ГО «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода