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11 червня 2020, Київ 15:28
Відео

Кухня для друзів і таємниця «пате ен крут» – інтерв'ю з французьким ресторатором (відео)

Кухня для друзів і таємниця «пате ен крут» – інтерв'ю з французьким ресторатором (відео)
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Кухня для друзів і таємниця «пате ен крут» – інтерв'ю з французьким ресторатором (відео)

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Франція послаблює карантин і відкриває ресторани та літні майданчики. Ресторатори майже вдвічі зменшують кількість місць у своїх закладах через обов'язкову дистанцію між столиками у 1 метр. Про те, як працюється в нових умовах рестораторам у Ліоні і не тільки, розповів сам шеф та власник відомого в місті бушону (ресторану) Daniel et Denise – Жозеф Віола. (Автор: Євгенія Руденко)

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