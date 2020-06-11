Франція послаблює карантин і відкриває ресторани та літні майданчики. Ресторатори майже вдвічі зменшують кількість місць у своїх закладах через обов'язкову дистанцію між столиками у 1 метр. Про те, як працюється в нових умовах рестораторам у Ліоні і не тільки, розповів сам шеф та власник відомого в місті бушону (ресторану) Daniel et Denise – Жозеф Віола. (Автор: Євгенія Руденко)