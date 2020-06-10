«Ми раді, що українці повертаються, і готові оплачувати їм тести на COVID-19» – чеські фермери

Прага – У Чехії триває сезон збору врожаю і через пандемію на поля не змогли приїхати тисячі українських заробітчан. Відкриття кордонів для сезонних робітників вже зробило можливим повернення робочої сили, зокрема, і з України. Однак, через те, що в Україні карантин триватиме щонайменше до 22 червня, дістатися Чехії заробітчанам й надалі не просто. Чеські фермери ж готові на все, аби якнайшвидше повернути українських працівників.

Радіо Свобода вже розповідало про кризу, яка може чекати на сільське господарство Чехії внаслідок пандемії коронавірусу. На додачу до карантинних обмежень, які на певний термін зламали логістику цілої галузі, локдаун відрізав чеські поля від сезонної робочої сили, зокрема з України. Підприємства вже говорять про багатомільйонні збитки. Однак, вони готові й на більші витрати, аби лише запустити сезон і не втратити більшість врожаю.

Цього разу вирушаємо до одного з овочевих підприємств у 40 кілометрах від Праги. Біля головного офісу нас зустрічає менеджерка Вероніка Тлутса і з посмішкою звертає увагу на біле взуття журналістів – кілька останніх днів у Чехії дощило, і на полях болото. Кілька хвилин автівкою і спостерігаємо поля з десятками гектарів картоплі та моркви. Останню нині якраз час збирати.

«Зараз, як ви бачите, на полі кілька людей – це наші працівники і більшість з них українці», – розповідає Вероніка.

На обрії чотири жінки допрацьовують вранішню зміну. Навіть попри проливний дощ робота не зупиняється. Рухи доведені до автоматизму – дістати пучок із землі, обв’язати стрічкою, кинути на купу.

– ​ Добрий день! Як вам тут працюється?

– Добрий! То нам добре тут. Не хочете до нас в бригаду?

– ​Ні, у мене взуття не підходить.

Світлана Івасюк з Івано-Франківщини. Співпрацює з цією агро-фірмою вже майже 20 років. Щосезону приїздить до Чехії і цього разу, каже, їй пощастило встигнути до введення надзвичайного стану.

«Ми сюди приїхали на початку березня, нас завжди просили так приїздити. Ще цього карантину не було. Нам просто пощастило, що ми вчасно приїхали. Мало би бути трошки більше людей. Але, сподіваємося, що цей карантин вже скінчиться, і наші люди сюди приїдуть», – розповідає пані Світлана.

Підприємство найближчими днями чекає ще на кількох працівників з України, розповідає Вероніка Тлутса. Консульства у Львові та Києві відкрилися ще минулого тижня. Того ж дня запрацювали і візові центри.

«Загалом до нас повернулося 13 іноземних працівників, з них 9 з України. Чекаємо ще на двох українців. Вони наші постійні працівники і ми знаємо що вони точно приїдуть. Очікуємо, що будуть повернуться й інші. Але це залежить від ситуації із розповсюдженням коронавірусу», – розповідає Тлутса.

Але просто так заробітчанам приїхати до Чехії не вийде. По-перше, досі не працює регулярне авіасполучення. Дістатися Чехії нині можливо лише авто-транзитом через Польщу, Угорщину чи Австрію.

По-друге, Україна для Чехії потенційно небезпечна країна у контексті поширення коронавірусу. Тому усім при в’їзді в Чехію необхідно або пройти 2 тижні карантину, або привезти із собою довідку про негативний результат тесту на COVID-19.

«Якщо в Україні нашому працівнику зробити тест не вдалося, його можна зробити тут у Чехії. Щоправда, на це є 72 години. Проходження тесту не означає, що людина може вільно пересуватися. Робітник мусить перечекати у карантині до моменту, поки не буде відомий результат», – розповіла менеджерка.

Спеціально для цього на території фірми поставили вагончик для заробітчан, які очікують на результати тесту. Поблизу нього ми зустріли ще одного українця. Василь Гадьмаш працює тут трактористом і вже другий рік поспіль приїздить сюди на сезонну роботу. Останні кілька днів він якраз і провів на карантині очікуючи результату тесту.

–​ Який у вас результат тесту?

– Негативний. В іншому випадку, гадаю, я би з вами не розмовляв.

Попри це маску Василь знімати не поспішає. Погодився показати Радіо Свобода як виглядає карантинне помешкання.

«Цю будову фірма зробила спеціально для карантину. Маємо три ліжка, холодильник, ванна кімната, туалет. Всі умови є. Їжу я наперед взяв із собою. Я приїхав то був тут один», – розповідає Василь.

Приїхав Василь власною автівкою і у дорозі, каже, що проблем не було. Три години на кордоні із Польщею – далі швидше. Із перевірок – лише температуру на кордоні з Чехією. Про те, аби пройти тест на коронавірус ще в Україні навіть не думав, адже представник компанії телефоном обіцяв все владнати.

«Коли виїжджав з дому зателефонував на фірму. Запитали мої дані і записали в лікарню. Після мого приїзду я одразу ж поїхав в лікарню і пройшов тест. Заплатила за все фірма», – каже тракторист.

Тест на COVID-19 коштує у Чехії 1800 крон (приблизно 2000 гривень) і у порівнянні зі збитками, яких деякі компанії вже зазнали під час карантину, а це інколи мільйони євро, оплатити тести кільком десяткам заробітчан не такі вже й великі витрати.

«Ми раді що ці люди мають бажання сюди приїхати, знову в нас працювати. Тому ми залюбки беремо на себе виконання всіх необхідних зобов’язань, які супроводжують їхній приїзд. В тому числі, звичайно, оплатити та організувати тестування на коронавірус. Адже штраф за недотримання цього правила – 1 мільйон крон. Поки що ця норма є обов’язковою для громадян, які приїздять з України та інших країн, де ситуація з хворобою не стабілізувалася. Тому ми зобов’язані її виконувати», – розповіла Радіо Свобода менеджерка підприємства.

Лише за офіційною статистикою щороку на сезонні роботи до Чехії приїздить близько 20 тисяч заробітчан і більшість з України. Станом же на 2019 рік квоти на залучення на роботу до Чехії українців різних професії були збільшені вдвічі і сягнули 40 тисяч.