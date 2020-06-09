Пасажиропотік через адмінкордон Криму з Херсонщиною впав у 100 разів через карантин – прикордонники

Адмінкордон анексованого Криму з Херсонською областю на даний час перетинають у 100 разів менше, ніж у цей же період минулого року, повідомив речник Херсонського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Іван Шевцов.

В ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії 9 червня він заявив, що це пов’язано з карантином, запровадженим у зв’язку з пандемією коронавірусу.

«Зараз приблизно 30-60 громадян за добу перетинають адмінмежу. Тобто пасажиропотік знизився в 100 разів. Зазвичай у цей час року адмінкордон за добу перетинають від 4 до 6 тисяч осіб», – сказав Шевцов.

Він уточнив, що таке різке зниження обумовлене карантинним режимом на адмінкордоні.

За його інформацією, з початку запровадження обмежень через карантин, адмінкордон перетнули 14,5 тисячі громадян. З них майже половина – це громадяни, які заїжджали і виїжджали з Криму в перші три доби карантину.

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, протягом квітня 2020 року адмінкордон між Кримом і Херсонською областю в обох напрямках перетнули 2113 осіб і 188 транспортних засобів. При цьому кількість перетинів за минулий місяць знизилася більш ніж на 97%.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».