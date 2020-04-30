Пасажиропотік через адмінкордон з окупованим Кримом зменшився вдвічі у березні – міністерство

Адміністративний кордон між окупованим Росією Кримом і Херсонською областю у березні перетнуло в два рази менше людей, ніж у лютому. Про це свідчать дані Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«У порівнянні з лютим кількість перетинів цивільним населенням зменшилася на 56,28%, а також зменшилася кількість перетинів транспортних засобів на 51,23%», – мовиться у повідомленні.

За даними міністерства, найбільше пасажирів перетнули адмінкордон через КПВВ «Каланчак» – 20 895 людей, на другому місці «Чонгар» – 16 714. Найменше – через КПВВ «Чаплинка» – 3096 людей.

17 березня Міністерство України з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб повідомило про обмеження пропуску через контрольні пункти в’їзду-виїзду на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю до 3 квітня. Державна прикордонна служба України пояснила Крим.Реалії, що обмеження стосується громадян без реєстрації на материковій частині України.

Кабмін України повідомив, що громадян, які прибули на територію материкової України з анексованого Криму або окупованих проросійськими бойовиками частин Донецької і Луганської областей, відправлятимуть на обов’язкову обсервацію.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон