ДПСУ закликала прикордонників до пильності через зникнення військового

Співробітників Державної прикордонної служби України закликали посилити пильність у зв’язку зі зникненням на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю українського військового, про «затримання» якого заявила ФСБ Росії. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«З самого початку збройної агресії Росії прикордонники несуть службу в посиленому варіанті. У той же час інформацію про зникнення військовослужбовця було доведено до всього особового складу, щоб врахувати це у службовій діяльності, в тому числі щодо посилення пильності, в тому числі – недопущення або запобігання будь-яких провокацій», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні ФСБ Росії заявила, що затримала українського військового, про зникнення якого на адмінкордоні між Херсонською областю й анексованим Кримом 30 травня повідомили Збройні сили України.

ФСБ стверджує, що військовий «у стані алкогольного сп’яніння» «намагався перетнути» адмінкордон і був затриманий російськими силовиками, проти нього порушили кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії».

У ФСБ називають також ім’я військового – Євген Добринський, 1992 року народження.

Російські силовики заявляють, що «під час огляду у нього виявили речовину, яка, ймовірно, є наркотиком і спрямована на експертизу».

Про ймовірне викрадення Добринського, військового 95-ї десантно-штурмової бригади, раніше повідомляла Військова служба правопорядку у Збройних силах України. За повідомленням, він зник 30 травня приблизно о п’ятій ранку на адмінкордоні анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара.

У ЗСУ розповіли проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що місце несення служби українського військового розташоване приблизно за кілометр від анексованого Криму.

За словами начальника служби зв’язків із громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ, майора Валентина Шевченка, Добринський перебував на одному з військових об’єктів. Він уточнив, що неподалік від місця перебування зниклого військового виявили сліди боротьби.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».