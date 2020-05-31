У ЗСУ розповіли подробиці можливого викрадення військового неподалік від адмінкордону з Кримом

Неподалік від адміністративного кордону з анексованим Росією Кримом могли викрасти українського військового, повідомив начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ Валентин Шевченко в коментарі Крим.Реалії, проєкту Радіо Свобода.

Він уточнив, що зник Євген Добринський – військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади. За словами Шевченка, він перебував на одному з військових об'єктів.

«За попередньою інформацією, він міг бути викрадений, адже неподалік розміщення військовослужбовця до даного об'єкта були виявлені сліди боротьби. Хочу зазначити, що особливий склад, який задіяний в несенні служби в даному районі має при собі зброю, боєприпаси та засоби радіозв'язку. На цих військових об'єктах проводилося чергування по кілька військовослужбовців. Хочемо відразу сказати, що зброя і амуніція даного військовослужбовця в наявності», – розповів начальник служби зі зв'язків з громадськістю.

Він зазначив, що разом з Євгеном Добринським було ще кілька українських військових. Всі обставини, деталі і факти з'ясовують працівники правоохоронних органів.

«В даний час проводяться слідчі та розшукові дії співробітників правоохоронних органів – це військова служба правопорядку, військова прокуратура, ДБР», – додав Шевченко.

Військова служба правопорядку ЗСУ повідомила, що український військовослужбовець зник близько 5 ранку 30 травня біля Чонгара в Херсонській області.