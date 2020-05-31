На адмінкордоні з окупованим Кримом викрали військового – ЗСУ

У суботу, 30 травня, близько п’ятої ранку, в районі півострова Чонгар під час несення служби на спостережному посту зник військовий. Про це повідомила Військова служба правопорядку Збройних сил України.

«З моменту зникнення військовослужбовця відразу розпочалися пошукові заходи, однак вони не дали результатів. Військовослужбовець на телефонні дзвінки не відповідає, місцезнаходження його не відоме. За попередньою інформацію, військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Неподалік спостережного посту були виявлені сліди боротьби з невідомими особами», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у ЗСУ, наразі вони намагаються встановити, де перебуває військовий. Матеріали щодо інциденту передали правоохоронним органам.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з анексованим Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду-виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».